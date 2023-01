Salariu de 5000 de lei net, în România: orașul care ia fața Bucureștiului cu angajări masive și beneficii suplimentare

Sărăcia în România este la ordinea zilei în majoritatea colțurilor țării. Cu toate acestea, există o mână de orașe în care, dacă vrei să te descurci cu banii, ai șanse semnificativ mai mari să se întâmple acest lucru și nu este vorba doar de București.

Capitala României crește semnificativ media salarială de pe meleaguri mioritice, chiar dacă cei mai mulți români se chinuie să supraviețuiască în contextul inflației galopante și a exploziei facturilor la energie. Un alt oraș din România se laudă însă la început de 2023 cu un salariu mediu net de peste 5000 de lei.

Salariu de peste 5000 de lei în mână, în Cluj

Direcția Județeană de Statistică din Cluj, conform Actualdecluj.ro, a confirmat creșterea salariului mediu net în orașul lui Emil Boc până la pragul de 5010 lei. Asta s-a întâmplat în luna noiembrie 2022, iar creșterea față de luna anterioară a fost de 161 de lei. Comparativ cu aceeași lună a anului anterior, creșterea a fost de 596 de lei.

Câștigul salarial mediu brut în luna noimebrie în Cluj a depășit 8000 de lei, ajungând la 8061 de lei, în creștere cu 254 de lei față de octombrie și nu mai puțin de 912 lei față de aceeași lună a anului trecut. În context național, merită avut în vedere că salariul mediu net în Cluj este cu aproximativ 20% față de media națională și e cel mai mare din țară, după București.

Impresionant este că, în doar cinci ani, salariul aproape că s-a dublat în Cluj, de la 2800 lei în noiembrie 2017, la peste 5000 în noiembrie 2022. Ca progresie de la un an la altul, salariile medii nete au fost de 5010 lei în 2022, 4414 lei în 2021, 4058 lei în 2020, 3634 lei în 2019, 3181 lei în 2018 și 2783 lei în 2017. În mod previzibil, în Cluj, la fel ca în București sau Timișoara, media salarială este ridicată de IT & C, în timp ce 57 – 76% lucrează în sectorul serviciilor, departe de acele valori finaciare.