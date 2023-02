Ruptură totală la vârful armatei ruse. Pe cine acuză șeful Wagner de „înaltă trădare”

Liderul mercenarilor Wagner, Evgheni Prigojin, i-a acuzat direct de „trădare” pe ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, și pe șeful armatei ruse, Valeri Gherasimov, oligarhul de la Moscova spunând că aceștia refuză să mai livreze muniții sau sprijin aerian grupării sale paramilitare.

Evgheni Prigojin, patronul grupului paramilitar privat Wagner, i-a acuzat, marţi, pe ministrul Apărării, Serghei Şoigu, şi pe şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, de acțiuni ce echivalează cu înalta trădare, notează Reuters.

Intitulat „bucătarul lui Putin”, Evgheni Prigojin susține că oficialii și generalii ruși din conducerea armatei fac tot posibilul pentru „a distruge grupul Wagner”.

Cu o zi în urmă, liderul mercenarilor criticase, dar fără să nominalizeze, „responsabili militari ruşi” că refuză să ofere muniţii soldaților Wagner în războiul din Ucraina, care luptă în prima linie pentru controlul asupra oraşului Bahmut.

Până acum, gruparea privată a Kemlinului a pierdut în Ucraina în jur de 30.000 de luptători (morți sau răniți). Recent, mercenarii Wagner s-au plâns pe rețelele sociale de faptul că sunt abandonați și fără arme. O caracteristică a conflictului declanșat de Rusia în urmă cu aproape un an este consumul mare de muniţii, în special de obuze. De curând, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că armata ucraineană consumă o cantitate de muniţii de câteva ori mai mare decât capacitatea de producţie a statelor membre care-i oferă ajutor militar.

More madness from Prigozhin this morning who declares there’s „direct work to destroy Wagner” as even the sapper shovels are not provided to the PMC anymore. „These officials decided it is their country, their people, they will decide when they die”, he adds. pic.twitter.com/YZ70XS8Z4x

— Dmitri (@wartranslated) February 21, 2023