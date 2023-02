Românii se vaită că n-au bani, dar sparg sume grele pe branduri: piața de retail e pe val

În pofida faptului că obișnuim să ne plângem constant de faptul că nu avem bani și că întâmpinăm numeroase dificultăți financiare, facem cumpărături masive și am ajuns să fim una dintre cele mai competitive piețe de retail din Europa.

O analiză recent efectuată de experții CBRE România arată că țara noastră se numără printre cele mai competitive țări din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește piața de retail. Cifrele oficiale înregistrate în anul ce tocmai s-a încheiat confirmă trendul ascendent pe care se află România, din acest punct de vedere.

Românii continuă să facă cumpărături masive, deși spun că n-au bani

„După un an 2022 extrem de bun pentru retail, cu rezultate care depășesc nivelul înregistrat în 2019, an de referință pentru industrie, piața își continuă evoluția firească și intră în planurile unor retaileri internaționali, dar și noi dezvoltatori pe piață, aceștia fiind însă nișați pe segmentul de parcuri de retail. În plus, apar noi oportunități pe piață și pentru dezvoltatori, ținând cont că spațiile comerciale disponibile sunt în marea majoritate închiriate rata de neocupare fiind 3% în malluri și chiar mai mică în parcurile de retail”, a declarat Carmen Ravon, Head of Retail Occupier CEE, CBRE.

Marile branduri ale lumii continuă să ia cu asalt piața românească și este evident că nu ar decide să-și deschidă magazine la noi acasă, dacă n-ar efectua înainte studii de specialitate care să le indice faptul că vor avea profit, că românii le vor trece pragul pentru a face cumpărături.

Ca referință, numai în 2022 17 noi branduri au intrat pe piața din România, semn clar al faptului că românii au un comportament de consum foarte bine dezvoltat, deși cu banii afirmăm că stăm destul de rău.

Nici anul 2023 nu se anunță unul rău pentru retaileri, deși contextul economic este destul de dificil. Conform experților, marii jucători de pe piață trebuie să țină cont de anumite tendințe ale acesteia, pentru a-și păstra competitivitatea.

„Două tendințe care sunt deja în plină desfășurare trebuie, de asemenea, să fie luate în calcul. În primul rând, dezvoltarea orașelor mai mici, regional, care merge mână în mână cu dezvoltarea parcurilor de retail, un produs foarte apreciat de investitori și dezvoltatori.

În al doilea rând, reducerea suprafețelor hipermarketurilor care își propun să devină mai eficiente pe spațiul ocupat, o oportunitate și pentru proprietarii de centre comerciale, care dispun de spațiu liber extrem de limitat, și care astfel pot obține GLA (suprafața brută închiriabilă) suplimentară pentru noi chiriași”, a mai adăugat Carmen Ravon, Head of Retail Occupier CEE, CBRE.