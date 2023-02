Românii care vor să schimbe mijloacele de transport: ce este Colibri M22, cum e special

Brandul Colibri intenționează să ofere oamenilor o alternativă mai bună la formele de transport incomode și poluante.

Mopedul electric pliabil este extrem de personalizabil și vine cu o varietate de accesorii pentru a se potrivi diferitelor nevoi.

A fost concepută în întregime de către antreprenorul român și va fi construită din atelierul său, aflat la 50 km distanță de București.

„Mă mișc foarte mult, iar orele zilnice petrecute în trafic mi se par o tragedie, mai ales că distanțele parcurse zilnic în orașele mari sunt în creștere. De exemplu, naveta medie în Londra este de 32 km pe zi, durează 85 de minute și costă 5.722 de euro pe an”, explică Petre Georgescu.

Motivat să aducă schimbări revoluționare în transportul urban, Petre Georgescu a dezvăluit acum mopedul electric pliabil Colibri M22, conceput pentru a se potrivi în balcoanele și lifturile europene.

Ușor de folosit

Cu o greutate de 30 kg fără baterii, are o autonomie mai mare decât alte motociclete electrice, capabile să parcurgă până la 200 km cu o singură încărcare completă. Cele trei baterii modulare conținute sub capac pot fi, de asemenea, separate și încărcate independent unul de celălalt.

De exemplu, dacă cineva se găsește cu o baterie descărcată la serviciu, dar nu există stații de încărcare disponibile în apropiere, poate scoate cu ușurință una sau mai multe baterii pentru a se încărca în timp ce își desfășoară ziua.

M22 a fost creat având în vedere călărețul urban; se poate conduce legal cu permis categoria B si are viteza maxima de 50 km/h.

Pe lângă aceasta, include un mod off-road, care este perfect pentru cei care iubesc să meargă pe trasee prin păduri și munți; această setare are o viteză maximă de 90 km/h și ar trebui utilizată numai în teren.

Specificații

Tip: Motor butuc

Putere nominală continuă: 3,0 kW (4 CP)

Putere maximă: Varianta L1e-B: 4,0 kW (5,4 CP) limitat

Modul Off Road: explozie de 16 kW (21 CP).

Max. cuplu: 186 Nm

Putere maximă: Varianta L1e-B: 45 km/h (28 mph)

Varianta Off Road: 100 km/h (62 mph)

Timp de încărcare: Aprox. 2h:10min pentru 0-100% și aprox. 1h:20min pentru 0-80% per baterie. Puteți încărca toate bateriile simultan.

Lansarea acestui proiect va fi finanțată în curând printr-o campanie de crowdfunding pe site-ul Colibri, cu prevânzări pentru piețele americane și europene disponibile din martie 2023.