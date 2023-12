Românca „anonimă” care a ajuns cea mai bună alergătoare de trail din lume. Povestea sportivei hotărâtă să scrie istorie, Mădălina Florea

Mădălina Florea este o fată cu care România se mândrește, pentru că este cea mai bună alergătoare de trail din lume. Asta, după ce în urmă cu câțiva ani s-a confruntat cu un episod care i-a pus cariera în pericol. Fostă specialistă în probe de semifond și fond, ea este decisă să facă istorie în acest sport.

Mădălina Florea este o atletă legitimată la CSM Sighișoara și a devenit cea mai bună alergătoare de trail din lume la sfârşitul lunii octombrie. Ea a câști9gat atunci finala din cadrul Golden Trail World Series 2023, în Italia, o serie de curse la care participă cei mai buni sportivi de pe mapamond. După câştigarea finalei Golden Trail World Series 2023, sportiva din Sighişoara s-a clasat pe locul III în clasamentul general GTWS.

Fostă specialistă în probe de semifond și fond, Mădălina Florea s-a orientat către alergare montană, o probă de anduranță, unde nu contează doar pregătirea fizică, ci și cea mentală, după ce s-a confruntat cu o problemă la tendonul ahilian. Dar s-a încăpățânat să nu renunțe la sport și a fost răsplătită pentru ambiția sa.

Mădălina Florea locuiește în Sighişoara, oraşul ei de suflet și locul care o face să o simtă fericită și să se simtă bine, după cum mărturisește chiar ea. Cu toate performanţele din palmares, sportiva se consideră un om simplu, care doreşte să lase ceva în urma sa și este decisă să scrie istorie.

Până a ajuns la marile performanțe, Mădălina Florea s-a confruntat cu un episod care i-ar fi putut încheia cariera. În anul 2017, atleta s-a accidentat și a suferit o intervenţie chirurgicală la tendonul lui Ahile, care a ţinut-o o vreme în afara sportului competiţional.

„A început o durere de tendon ahilian, în 2018 a venit şocul meu: a trebuit să mă operez. Eram pe stadion, eram în timpul antrenamentelor şi efectiv am căzut pe stadion. Am căzut şi nu ştiam ce să se întâmplă. Zici că a trecut o seceră şi mi-a tăiat piciorul.

Dar sportiva s-a recuperat mai repede decât s-a așteptat. A fost operată în 18 iulie 2018, în luna noiembrie deja făcea jogging, iar în luna martie, anul următor, alerga la semimaraton, clasându-se pe podium la Campionatul Naţional de Semimaraton. Treptat, Mădălina s-a orientat către alergare montană și a reușit să strălucească.

”După prima cursă în care am câştigat şi am uimit lumea cât de rapid am alergat, deşi terenul era atât de accidentat… foarte mulţi bolovani, pietre, trebuie să ai foarte, foarte mare atenţie.