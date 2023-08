Roboții se dovedesc mai umani decât oamenii. Rezultatul uimitor al completării codului CAPTCHA

Roboții au devenit, la ora actuală, mai buni decât oamenii în anumite domenii. După ce ne-au întrecut la jocul de șah, inteligența artificială (AI) poate acum să ne învingă la singurul capitol unde credeam că suntem și vom rămâne superiori: completarea acelor teste „ești un robot?” pe care le găsim adesea pe internet. Cercetările au scos la iveală un lucru total neașteptat, roboții dovedind că sunt mai umani decât înșiși oamenii.

Roboții se dovedesc mai umani decât oamenii

Dacă navighezi9 pe internet nu ai cum să nu dai și peste site-uri ce își solicită completarea unui așa-numit cod CAPTCHA.

Este vorba de „Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart” (Testul Turing public complet automatizat pentru a deosebi computerele de oameni) în care utilizatorilor utilizatorilor li se cere să treacă un test – aparent banal – care să-i separe de roboți.

De exemplu, ți se va cere să selectezi părțile unei imagini care conțin numai dealuri ori scări, ca mai apoi să dai click dacă nu ești robot. Pare ceva logic și simplu la prima vedere, dar situația nu este deloc așa.

Testul CAPTCHA urmărește inclusiv mișcările cursorului prin zona cu imaginile respective pentru a detecta dacă ești om, dar evaluează și cookie-urile stocate de browser de pe un dispozitiv al utilizatorului, precum și istoricul dispozitivului pentru a spune dacă utilizatorul este probabil să fie un robot sau nu.

Un studiu publicat pe serverul arXiv a analizat timpul necesar oamenilor pentru a rezolva diferite teste CAPTCHA, apoi le-a comparat cu rezultatele celor mai rapide atacuri ale inteligenței artificiale asupra acelorași teste.

Rezultatul uimitor al completării codului CAPTCHA

Cercetătorii au observat cele mai populare 200 de site-uri, conform clasamentului Alexa, pentru a vedea ce tip de teste sunt folosite pentru CAPTCHA și au descoperit că cele de pe Google sunt cele mai utilizate, de departe.

Testul, după cum am menționat, te roagă să dai click pe o căsuță pentru a confirma că nu ești robot, apoi te mai poate duce către un set de imagini din care trebuie să le selectezi pe cele în care apare cuvântul cheie indicat de test; de exemplu: „biciclete” sau „semafoare”. Este un pas suplimentar pentru dovada că ești un om în carne și ose, și nu o adunătură de circuite.

Surprinzător sau nu, la acest tip de test, utilizatorilor umani le-a luat circa 3,1-4,9 secunde pentru a-l completa, cu o acuratețe de 71-85%. În schimb, cel mai rapid robot a rezolvat același test în doar 1,4 secunde, cu o acuratețe maximă, de 100%.

Testele CAPTCHA mai complicate, ușor distorsionate, au adus rezultate și mai proaste pentru oameni, aceștia având nevoie de un interval de 9-15,3 secunde pentru a le completa, cu o acuratețe ce a variat între 50-84%.

„În mod interesant, aceste rezultate sugerează că roboții pot depăși oamenii atât în privința rapidității rezolvării testelor, cât și a acurateții răspunsurilor. Practic, nu mai există o cale simplă și sigură pentru a folosit aceste mici imagini în scopul deosebirii utilizatorilor umani de roboți”, a declarat unul dintre membrii echipei, Andrew Searles, pentru New Scientist.

Cercetătorii cred că studiul arată că actualele teste CAPTCHA nu se mai potrivesc scopului pentru care au fost create, dat fiind cât de buni au devenit boții în a dovedi, prin intermediul lor, că sunt oameni.