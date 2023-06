REVIEW HUAWEI Mate X3 – gadgetul perfect pentru fotograful pasionat de multitasking

Când vine vorba de telefoane pliabile, concurența pe piața globală devine din ce în ce mai acerbă, dar este greu de contestat că HUAWEI Mate X3 ar putea fi liderul în domeniu prin combinația de tehnologie integrată, abilități de captură și o interfață software care profită la maxim de pachetul hardware competitiv.

Nimic nu este mai atractiv când vine vorba de telefoane mobile decât un design revoluționar, o combinație interesantă de dimensiuni generoase și fiabilitate sporită. Nu de alta, dar smartphone-ul perfect trebuie să poată fi manipulat cu o singură mână în cea mai mare parte a timpului, dar să-ți și ofere o suprafață generoasă de lucru. Prin seria lor de pliabile de top, cei de la HUAWEI s-ar putea să fi dat lovitura din acest punct de vedere, iar asta se resimte de minune în experiența de utilizare a noului Mate X3.

Înrudit parțial pe partea de procesare hardware cu recent lansatul P60 Pro, despre care am vorbit aici, REVIEW HUAWEI P60 Pro – telefonul care te transformă în fotograf serios, nu amator, noul pliabil al chinezilor extrapolează acele dotări și le împachetează într-un dispozitiv unic și surprinzător de andurant. Deși astfel de gadgeturi sunt recunoscute pentru cât sunt de firave, mai ales pe zona de pliere, la balama și interior, HUAWEI Mate X3 se luptă de la egal cu orice telefon de top al momentului care, nici pe departe, nu se poate lăuda cu ce ascunde carcasa din imaginile alăturate.

REVIEW HUAWEI Mate X3 – specificații hardware și performanță reală

Noul HUAWEI Mate X3 este cel mai noul smartphone pliabil ieșit din China. Construit în jurul unui panou de 7,85 inci când este deschis precum o carte, acesta are și o ramă foarte subțire pentru a-ți asigura un raport între suprafața utilă de lucru și partea din față a dispozitivului de 88,9%. Rezoluția efectivă este 2224 x 2496 de pixeli pentru o densitate de 426 pp. Este important de reținut că ecranul exterior este complet diferit de cel interior, este un OLED cu o diagonală de 6,4 inci, 120Hz și o rezoluție de 1080 x 2504 pixeli. Pentru a nu sacrifica inutil autonomie, ambele panouri o rată de reîmprospătare adaptivă, în funcție de conținutul afișat.

Partea de procesare este o combinație dintre un Snapdragon 8+ Gen 1 4G Octa-core (1 × Cortex-X2@3,2 GHz + 3 × Cortex-A710@2,75 GHz + 4 × Cortex-A510@2,0 GHz) și un GPU Adreno 730. Ca un detaliu de fond, ascunde și un procesor de inteligență artificială Qualcomm AI Engine de generația a șaptea. Versiunea testată de mine are o memorie internă de 512GB UFS și 12GB RAM. Apropo, suportă extinderea memoriei interne cu carduri NM (Nano Memory) de până la 256GB, în aceeași tăviță în care strecori și cartela SIM.

Întregul telefon se ascunde în-un pachet de aproximativ 240 de grame, la fel ca un iPhone 14 Pro Max, în timp ce un Samsung Galaxy S23 Ultra are 234 de grame, dar acestea din urmă se rezumă la un singur ecran, nu două ca în cazul HUAWEI Mate X3. Când este închis, dimensiunile sale sunt 156.9 x 72.4 x 11.8 mm în timp ce un iPhone 14 Pro Max se integrează în 160.7 x 77.6 x 7.9 mm, iar un S23 Ultra 163.4 x 78.1 x 8.9 mm. Practic, deși noul Mate este un pic mai gros din motive evident, pe înălțime și lățime este mai mic.

HUAWEI Mate X3 are un acumulator foarte generos de 4800 mAh (Li-Po) și se încarcă incredibil de rapid cu 66W (cu fir) sau 50W (wireless). În plus, poate încărca alte gadgeturi wireless cu 7,5W. Din nou, dacă facem o comparație cu vârfurile de gamă de la concurență, S23 Ultra se încarcă cu 45W cu fir și 15W wireless, iar iPhone 14 Pro Max se rezumă la 30W cu fir și 15W fără fir, cu o mențiune foarte importantă. În timp ce Huawei îți oferă în cutie un încărcător ca să profiți de valoarea astronomică de 66W la încărcare, Samsung și Apple nu mai oferă de mulți ani acest accesoriu în pachet ”pentru a proteja planeta” și a te taxa într-o manieră cât se poate de agresivă. La Samsung dai vreo 160 de lei, la Apple dai vreo 330 de lei. Una peste alta, Huawei este o rară excepție de la o practică ofensatoare ce a devenit standard în industrie în ultimii ani.

HUAWEI Mate X3 este rezistent la apă și praf, până la 1,5 metri adâncime timp de 30 de minute, datorită certificării IPX8. Din nou, spre deosebire de concurență, chiar și când ecranul este stropit sau plin de apă, poate fi operat cu degetul fără probleme, răspunzând la fel de bine la comenzi. Poate fi achiziționat în culorile verde închis sau negru. Sistemul de operare este EMUI 13.1 peste Android 12, după cum îmi atrage atenția cea mai recentă versiune de AIDA64.

Telefonul este în continuare fără servicii Google nativ, dar datorită aplicației GBox, îți poți instala și rula fără probleme aplicațiile favorite de la Google. Indiferent dacă vorbim de YouTube, Gmail, Google Meet, Google Photos, Google Maps, Google Earth, Waze sau orice altceva îți trece prin cap, toate funcționează perfect, profită pe deplin de ecranul de dimensiuni generoase și, în mod previzibil, suportă autentificare cu adresa ta de Gmail fără probleme.

Le găsești prin intermediul AppGallery, al treilea cel mai mare magazin de aplicații pentru mobil, alături de alte programe cărora în trecut le-ai dus lipsa, precum Uber, Disney+, Dropbox, Airbnb, HBO Max, Google Classroom, Microsoft OneDrive. Ideea de bază este, într-un singur an, AppGallery a crescut cu 147% și a ajuns să integreze cu HMS Core peste 223.000 de aplicații.

Pentru a-mi forma o părere despre performanța noul HUAWEI Mate X3, ca de fiecare dată, am apelat la o combinație de teste sintetice și experimente ”în lumea reală”. În cea mai recentă versiune de AnTuTu, 10.0.03, scorul final a fost de 1.131.427, defalcat pe GPU – 350.554, GPU 335.453, MEM 202.523 și UX 242.897. În cea mai recentă versiune de 3DMark, testul Wild Life Extreme a generat un rezultat de 2719 puncte cu o medie de 16,3 cadre pe secundă. În PCMark, testul Work 3.0 s-a reflectat în 13.940 de puncte, iar Storage 2.0 în 36.981 de puncte.

După rularea Geekbench 5, am obținut 1303 puncte în Single Core și 3888 în Multi-Core. Din același benchmark, în OpenCL am obținut 6481 de puncte. De ceva timp, cei de la AnTuTu au lansat și un test pentru performanță în inteligență artificială – AI Benchmark, iar scorul din acel program a fost de 135,2 puncte, însoțit de formularea ”Performanță grozavă!”. Acesta din urmă este un instrument pe care nu am mai avut ocazia să-l rulez pe alte aparate pentru a-mi forma o opinie clară vizavi de cât de ridicat este acel rezultat.

Pe partea de practică, am folosit cea mai recentă versiune de Call of Duty cu toate pachetele de texturi de înaltă rezoluție descărcate și cu cei mai pretențioși parametrii grafici activi. Jocul s-a comportat și a arătat impecabil, cu o mențiune. Deoarece Call of Duty este un joc creat pentru un raport de aspect 16:9 și, în opinia mea, ți-ar oferi un avantaj competițional în joc dacă te-ai juca pe un ecran cu un raport de aproximativ 10:9 (pentru că vezi mai mult din joc), pe Mate X3 vei avea o dungă neagră în partea de sus și de jos a ecranului. Nu mi se pare că te afectează la joc, iar dacă te deranjează, te poți juca pe ecranul exterior, cu telefonul pliat.

REVIEW HUAWEI Mate X3 – camere foto și abilități de captură

Dincolo de faptul că poți percepe acest telefon pliabil ca un instrument magic pe partea de multitasking sau gaming, orice smartphone de top care nu face poze foarte bune în 2023 este incredibil de ușor de ignorat. Din fericire, nu este cazul noului Mate X3. Acesta vine la pachet cu trei camere principale care adresează scenariile la care te-ai aștepta, 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), PDAF, Laser AF, OIS; 12 MP, f/3.4, 125mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom și 13 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), AF. Are două camere de selfie cu specificații identice din prisma faptului că poate vrei să te imortalizezi alături de prieteni sau să participi la o videconferință atât cu partea pliabilă închisă, cât și deschisă. Este vorba de două camere de 8MP cu F/2.4 wide.

Ca de fiecare dată, am încercat să testez telefonul într-o varietate cât mai mare de scenarii, atât în lumină naturală cât și în întuneric sau semi-întuneric. Pentru că filmează până la o rezoluție 4K cu 60 de cadre pe secundă, am testat și acest aspect în timp ce mă plimbam cu mașina, iar rezultatele le vezi în acest clip video – https://www.youtube.com/watch?v=6FO9h5LsWSg. Nu uita să activezi modul 4K / 2160p60 pentru a rămâne uimit de nivelul de detalii, acuratețe cromatică, reproducere a mișcării și, mai ales, frumusețe a naturii într-un colțișor din Transilvania. Personal, cel mai mult m-a încântat modul în care nu au fost deformate contrastul și luminozitatea într-o manieră artificială. Ce vezi pe film, așa a fost și în realitate. În contextul algoritmilor de inteligență artificială care se înghesuie în majoritatea terminalelor de top, este îmbucurător să vezi că acele mecanisme pot fi și dezactivate, dacă ești în căutare de un nivel sporit de autenticitate.

În ceea ce privește captura foto, după cum se poate vedea în fotografia de mai jos, modul prioritate diafragmă sau Aperture funcționează de minune în a crea o separație autentică între cocoșul din prim-plan și lemnele din planul doi. Chiar pare o imagine realizată cu un DSLR. Pentru a înțelege mai bine nivelul de detalii, toate fotografiile de test în varianta necomprimată le găsești în spatele acestui link de Flickr. De acolo le poți și descărca dacă vrei sau poți analiza EXIF-ul. În cazul cocoșului, de exemplu, vorbim de F/1.8, cu ISO 80 și un timp de expunere de 1/569 secunde.

Dincolo de portretele care arată impecabil, m-a entuziasmat abilitatea de a surprinde un nivel superlativ de detalii, chiar și la nivel de 10x Zoom fără vreun trepied sau un efort supraomenesc de stabilizare din mână. Chiar și după ce am descărcat fotografiile pentru a le vedea pe ecran mare, nu s-au putut observa aberații cromatice sau deformări de luminozitate/contrast spre marginile cadrului sau în zone aglomerate cu detalii.

În cazul imaginii de mai jos cu pisica, se poate observa, de asemenea, un nivel foarte bun de detalii, o separație de fundal impresionantă, dar, mai ales, o cromatică vastă, imortalizată corect, cu surprinzător de multe detalii chiar și în zonele supraexpuse. Blana pisicii, fiecare cută, fiecare floare sunt frumoase, pline de viață. Pare genul de fotografii pe care ți-e mai mare dragul să le imprimi la un moment dat sau să le expui pe TV în fața prietenilor care îți vin în vizită.

Un alt aspect foarte important pentru a conștientiza cât de bun este HUAWEI Mate X3 pe partea de poze a ținut de abilitățile sale de captură în beznă sau lumină redusă, în întuneric aproape perfect. Am coborât în pivniță, iar cu lumina stinsă și doar un fir de lumină dintr-un geam de beci, rezultatul capturat în imaginea de mai jos este surprinzător. A implicat un timp de expunere de peste trei secunde, dar vorbim totuși de o fotografie făcută din mână, într-un mediu în care, cu ochiul liber, identificai poate 30% din ce se vede în imagine. Pietrele de pe perete au culoarea lor naturală și chiar și la zoom maxim, detaliile nu pare pictate sau desene animate. Sunt reproduse corect. Este genul de imagine care, în urmă cu câțiva ani, era imposibil de realizat cu orice telefon, indiferent de preț.

REVIEW HUAWEI Mate X3 – experiență de utilizare și concluzie

Cel mai nou smartphone pliabilă de la HUAWEI este unul nu doar foarte arătos, dar și foarte performant din multe puncte de vedere. Ambele ecrane sunt impozante și luminoase, iar tranziția de la unul la altul se desfășoară în timp real, fără niciun fel de timp de așteptare. Este incredibil de sprinten și pare, din nou, surprinzător de trainic. În niciun moment nu am avut emoții în al-l folosi pentru că nu scârțâie, nu se sacadează, nu se agață, nici ca interfață sau animații, nici când vine vorba de plierea efectivă a dispozitivului sau deschiderea sa de zeci, sute de ori.

Pornești un clip pe YouTube, se vede absolut ireproșabil pe ecranul interior, iar dacă te deranjează marginile negre și nu vrei să decupezi cadrul, închizi telefonul, se trece insant pe cel exterior, iar sunetul nu se întrerupe pentru nicio clipă. Se vede efortul de a optimiza o interfață la maxim pentru a profita pe deplin atât de suprafața suplimentară a ecranului, cât și de toate celelalte scenarii pe care ți le pune la dispoziție un astfel de gadget.

Dacă tot am menționat clipurile, performanța audio este una care nu poate fi neglijată. Din experiența mea, este telefonul care se aude cel mai bine dintre toate pe care le-am testat până acum. Nu pot decât să spun că se aude absurd de bine. Înaltele nu au fost niciodată mai stridente în cel mai plăcut mod cu putință, în cel mai fidel intenției artistului. Joasele merg de asemenea mai jos decât te-ai aștepta, ilustrând o plajă de frecvențe care pur și simplu nu are noimă din-un telefon, într-un mod pozitiv. Separația instrumentelor este ireproșabilă, de parcă ai scena cu o întreagă orchestră în fața ochilor, dar este vorba doar un telefon cu ecran pliabil. Indiferent ce gen de muzică asculți în general, îți va ridica cu siguranță nivelul pe care îl asociezi în general cu abilitățile audio ale unui telefon.

Una peste alta, acesta este unul dintre cele mai bune și originale smartphone-uri lansate în 2023. Se vede cu ochiul liber că acest concept de telefon pliabil a ajuns la a treia generație, iar inginerii HUAWEI au învățat suficient de multe din fostele iterații, încât să fie prea puține de reproșat noului Mate X3. În opinia mea, dacă vrei un terminal cu un ecran de dimensiuni generoase când ai nevoie de el sau unul mai micuț când vrei să-l folosești cu o singură mână, nu știu dacă există o afacere mai bună decât acest gadget.

E o plăcere să-l folosești, se mișcă impecabil, arată frumos și îți mai umple și camera cu sunet de calitate. E o boxă al cărei atu este că poate fi folosită ca gadget de multitasking, office, divertisment, gaming și tot ce îți mai trece prin minte. Nu în ultimul rând, acea cută pe care o asociezi în mod tradițional cu telefoanele pliabile, poți s-o ștergi cu buretele în cazul HUAWEI Mate X3. Cu ochiul liber nu am văzut-o niciodată, nu mai incomodat sau deranjat la vreun nivel în scenarii normale de utilizare, doar în soare, la un anumit unghi, dacă pică o rază într-un anumit fel, s-ar putea să o vezi sub forma unei reflexii discrete, dar cam atât. Din nou, e un pachet foarte bun inclus în acest aparat.