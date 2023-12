Restricții importante pentru șoferii români, de la Bruxelles. Limită de 6.500 kilometri parcurși anual și interzis să circuli singur în mașină

Șoferii români vor avea parte de restricții importante de circulație în viitor, argumentul principal al autorităților europene fiind că trebuie să facem un efort semnificativ pentru protejarea planetei și reducerea emisiilor de carbon.

Conform datelor din documentul România Neutră, asumat de Guvernul de la București în fața autorităților de la Bruxelles, din 2050, Românii nu vor mai putea parcurge anual cu o mașină cu combustibil mai mult de 6.500 de kilometri. În plus, se va impune și o restricție legată de posibilitatea de a circula singur în mașină, oamenii fiind obligați să parcurgă trasee minim câte doi.

Șoferii români, victima efortului de neutralitate a gazelor cu efect de seră

Deși par soluții extreme și, dintr-un punct de vedere, nerealiste, par să fie singurele variante pentru ca țara noastră să devină neutră din punctul de vedere al gazelor cu efect de seră. Nu de alta, dar acestea trebuie reduse la zero în domeniul transporturilor.

„Gradul de ocupare și încărcare 1,98 persoane per autoturism, 9,36 persoane per autovehicul transport pasageri și 3,2-7,3 tone per autovehicul transport marfă (de tip Heavy Goods Vehicle – HGV și Light Commercial Vehicle – LCVl). Număr anual mediu de km – 6.500 km pentru autoturisme, 64.500 km pentru autovehicule transport pasageri și 8.900 km pentru autovehicule transport marfă, potrivit Strategiei pe termen lung a României pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră”, se arată în documentul consultant de Newsweek.

Totul pleacă de la Uniunea Europeană și Acordul de la Paris

Conform datelor din Acord de la Paris pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, adoptat în decembrie 2016, există mai multe obiective pe termen lung pe care trebuie să și le asume toate statele membre UE. În acel context, printre altele, s-a solicitat guvernelor naționale accelerarea eforturilor globale în acest sens la protejării planetei. Deciziile mai mult sau mai puțin agresive au fost alimentate și de către cele mai recente date științifice publicate de Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC).

Revenind însă la programul România Neutră, țara noastră își propune să devină neutră din punctul de vedere al impactului asupra mediului în 2050, autoritățile asumându-și până la acel moment o reducere cu 99% a emisiilor nete, valoare similară cu nivelul din 1990.