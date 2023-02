Republica Moldova cere ajutorul NATO. Cum încearcă Maia Sandu să se apere de agresiunea rusă – VIDEO

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a cerut de la NATO sisteme de apărare antiaeriană, afirmând că „neutralitatea nu ne poate apăra” și că rachetele sunt necesare atât pentru țara sa, cât și pentru întreaga regiune.

Remarca liderului de la Chișinău a fost făcută în urma unei întrebări venite din partea unui parlamentar ucrainean: „Una dintre retoricele propagandei ruse este că neutralitatea înseamnă că țara nu trebui să-și întărească sectorul de apărare, ceea ce nu are niciun sens. Nu se pune problema schimbarea neutralității, dar, cu siguranță, Republica Moldova ar trebui ajutată să-și consolideze sectorul de apărare şi să fie parte din noua arhitectură europeană de securitate”.

La rândul său, șeful NATO a declarat că ostilitățile Moscovei împotriva țărilor europene trebuie oprite: „Când războiul se termină, trebuie să ne asigurăm că istoria nu se va repeta, că Rusia nu va continua să invadeze Ucraina. Trebuie să rupem cercul de agresiune rusă împotriva țărilor europene”.

De asemenea, șefa statului moldovean a solicitat ajutor și în combaterea propagandei ruse: „Este extrem de dificil pentru noi să abordăm singuri această problemă. Cred că trebuie să avem abordări comune în combaterea dezinformării şi a propagandei pro-război. Trebuie să îi abordăm împreună în cazul acelor rețele sociale care nu răspund la cererea Republicii Moldova când vine vorba de propagandă și dezinformarea pro-război. Şi cred că ne pot lua în serios atunci când îi vom aborda împreună”.

La începutul acestei săptămâni, Maia Sandu a acuzat Rusia că are militari camuflaţi în civili, care încearcă să organizeze lovituri de stat la Chișinău.

The challenges we face from Russia are real, but so is our resolve to stand strong.

At @MunSecConf, I spoke about the steps Moldova is taking to protect our democracy and defend against Russian intimidation.

Credits video: @BR24 pic.twitter.com/s90WsL15yB

— Maia Sandu (@sandumaiamd) February 18, 2023