REPORTAJ Trista radiografie a unui sistem șubred de Sănătate din perspectiva medicilor și asistentelor care au ieșit la protest. „Am două joburi să îmi întrețin familia pentru că nu îmi ajunge salariul”

Salarii mici, volumul mare de muncă, deficitul de personal, lipsa aparatelor sau a medicamentelor sunt doar câteva dintre motivele pentru care peste 2.500 de angajați din Sănătate au ieșit să protesteze, joi, în București. După mai bine de 23 de ani ca îngrijitor la Spitalul Universitar din București, cel mai mare din țară, salariul unui îngrijitor care de multe ori ține și locul brancardierului nu trece de 2.700 de lei. Mai mult, o asistentă de urgență care vede zilnic sute de pacienți nu ajunge la 4.000 de lei, a povestit un cadru medical din Sighetu Marmației.

Cel mai mare protest din Sănătate din ultimii ani, spun participanții

Peste 2.500 de angajați din Sănătate, printre care asistente, brancardieri, autopsieri, nămolari, și îngrijitori, au protestat, joi, pentru salarii decente, deblocarea posturilor din Sănătate sau dotarea cu noi aparaturi în unitățile medicale.

Protestul a fost organizat de Federația Solidaritatea care are membri în peste 400 de spitale din țară. Unii dintre participanți au plecat spre București încă de miercuri dimineața. Au venit oameni din toate colțurile țării: Botoșani, Cluj, Galați, Tulcea, Vâlcea, Neamț, Prahova și Maramureș.

Asistentă de la cel mai mare spital din țară cu două joburi pentru a-și întreține familia

La Spitalul Universitar din București ajung zilnic sute de pacienți din toată țara și este un flux continuu, de multe ori angajații nu au timp să mănânce sau să ia o pauză scurtă. Încă din pandemie unitatea medicală funcționează cu o schemă de personal deficitară.

În contextul în care avem nevoie de personal, avem nevoie de materiale, avem un salariu foarte mic, avem copii, avem probleme, avem impozite. Am ajuns să lucrăm câte două trei joburi în contextul în care nu ne mai putem permite să ne plătim facturile.

„Lucrez de 12-13 ani la Spitalul Universitar și avem ture de 12 ore. În perioada pandemiei de coronavirus am avut ture infernale, am avut pacienți care mi-au murit, deși am luptat pentru viața lor. Nu este așa ușor să stai lângă un om și să vezi că moare și că nu poți face nimic. Avem nevoie de medicație, de tratament.

Avem pacienți de oncologie, avem copii de oncologie. În momentul în care îți intră un drogat sau un bețiv pe secție ești obligat să-l ajuți. Pacienții: bătrânii și copiii noștri cu cancer îi lăsăm să moară”, a spus Crina care este asistentă la cel mai mare spital din țară.

Deși are o experiență de 12 ani și lucrează în ture de noapte sau de sărbători salariul nu trece de 3.700 de lei pe lună, iar pentru a-și susține familia a fost nevoită să se mai angajeze și în alte locuri.

„De cinci ani de zile lucrez în două locuri și nu este ușor. Avem familie, copii și trebuie să îi ajutăm. În momentul de față salariul este de 3.700 de lei cu tot cu sporuri, ture de noapte, atât luăm în mână. Într-un spital pe secție nu ai pauză.

Avem operații, avem internări, operații. Sunt 20-25 de pacienți. Avem și internările de zi și tot noi preluăm pacientul de la sală. În contextul în care ești una singură la un palier. Trebuie să se deblocheze locurile, avem nevoie de ajutor. Au terminat foarte multe fete școala, trebuie să dea o șansă”, a mai spus asistenta medicală pentru Playtech.ro

În contract îngrijitor, practic brancardier sau ce mai e nevoie

De multe ori angajații își mai depășesc atribuțiile din fișa postului pentru că este nevoie de ajutor și este deficit de personal.

„Lucrez de 23 de ani la Spitalul Universitar, sunt îngrijitor. Acum 23 de ani erau alte salarii și altă viață, în timp salariul a crescut foarte puțin. La vremurile care sunt, la prețurile care sunt la piață salariul nu acoperă aceste cheltuieli.

Activitatea mea de zi cu zi, problema e cam așa: eu sunt pe post de îngrijitor, dar eu fac munca de brancardier de 23 de ani de când lucrez în spitalul Universitar. M-am îmbolnăvit cu picioarele. Nu sunt sporuri, noi nu știm ce e aia pauză. Sunt și câte zece operații pe zi”, a povestit Ștefan, un angajat de la Spitalul Universitar pentru Playtech.ro.

Au venit la protest după un drum de aproape 600 de kilometri și au dormit în autocare

„Am plecat joi dimineața din Sighetu Marmației și am ajuns la 22:00 în București. Am dormit în autocare. După protest pornim la drum și ne așteaptă vreo 10 ore”, a spus un angajat de la Spitalul Municipal din Sighetu Marmației.

Sunt aproape 600 de kilometri între Sighetu Marmației și București, însă distanța nu i-a împiedicat să vină la protest. Mulți dintre ei și-au luat liber pentru protest, iar sâmbătă cei mai mulți vor intra în tură.

Angajații cer să se facă investiții în unitățile medicale și în aparate. Și aici una dintre cele mai mari probleme este lipsa personalului.

„Am plecat miercuri dimineața la 8, am ajuns aseară la 8 în Ploiești. Sunt asistent medical. Am venit la București după un drum lung pentru a lupta pentru revendicările noastre: să fim plătiți la nivelul anului 2023 . Avem deficit de personal, muncim suplimentar. Eu lucrez în Urgență am 120 de pacienți în 12 ore. Suntem doar cinci persoane pe tură”, a spus o asistentă pe Playtech.ro

Ce salarii au asistentele, infirmierele sau brancardierii

Potrivit Sanitas, salariul pentru peste 80% dintre asistenți medicali poate ajunge la 4.200 lei, însă asta dacă se lucrează în ture de noapte, weekend-uri sau sărbători. Aceștia cer să ajungă la un salariu de 6.000 de lei, la care să fie adăugate sporurile.

În cazul unei infirmiere sau unui brancardier salariul este de 2.700 lei (cu sporuri și ture de noapte, sâmbete și duminici lucrate) și cer să ajungă la un salariu de 3.000 lei, jumătate din salariul cerut pentru asistente, la care să fie adăugate sporurile.

Sistemul de sănătate din România lucrează „în regim de avarie”. Care este deficitul

​Ministerul Sănătății a anunțat, joi, soluții pentru acoperirea deficitului de personal care se ridică în prezent la 45%.

„S-au găsit soluții pentru acoperirea deficitului de personal care se ridică la 45%. Ministerul Sănătății a făcut pași importanți pentru deblocarea posturilor în sistemul sanitar, memorandumul pentru scoaterea la concurs a aproximativ 4.000 de posturi în unitățile sanitare subordonate Ministerului Sănătății, inclusiv în Serviciile de Ambulanță urmând să fie aprobat în scurt timp de Guvern”, a transmis Ministerul Sănătății, joi, într-un comunicat de presă.

Ministrul Rafila nu a știut să spună cu cât au crescut salariile din Sănătate

„Nu știu cât este suma exactă a acestei majorări depinde foarte mult de salariul fiecărei categorii. O să mă informez și o să vă comunicăm printr-un comunicat. Nu cred că este important acest procent.

Nu știu dacă domnul Budăi are răspuns, dar mă îndoiesc, având în vedere numărul divers de profesiuni, să știm suma exactă pe care o primește fiecare angajat, important este că nivelul de salarizare e din 2022”, a declarat Alexandru Rafila, joi, în timpul unei conferințe la Guvern în timp ce în București protestau peste 2.500 de angajați din Sănătate.

Momentul în care este întrebat de jurnaliști cu cât au crescut salariile în urma OUG poate fi văzut la 1:22:30.

Ministerul Muncii a anunțat majorarea, de la 1 iunie, a salariilor de bază ale personalului din sănătate și asistență socială și din apărare, ordine publică și securitate națională la nivelul stabilit de Legea-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, pentru anul 2022.

„Astfel, începând cu data de 1 iunie 2023, salariile personalului prevăzut în Anexa nr. II – Familia ocupațională de funcții bugetare „SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ” din Legea-cadru nr. 153/2017, se stabilesc la nivelul celor prevăzute de această lege pentru anul 2022”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Muncii.