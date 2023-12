Replici dure între un apropiat al lui Ion Țiriac și un tenismen din circuitul ATP: ”Tu să vorbești pe OnlyFans!” vs ”Djokovic ar mătura pe jos cu tine”

Un fost tenismen de top, un apropiat al lui Ion Țiriac, se ală în în „război” deschis cu unul dintre cei mai controversați jucători din circuitul ATP. Cei doi au avut un schimb incredibil de replici, după comparaţia făcută între tenisul care se juca în urmă cu trei decenii și cel actual. Cine sunt cei doi protagoniști ai scandalului.

Un fost câștigător al turneului de la Wimbledon a intrat într-un schimb dur de replici cu unul dintre cei mai rebeli jucători din circuitul ATP. Scandalul a îzbucnit după ce tenismenul din noua generație a făcut o comparație cu cei din garda veche și a afirmat că vedetele de astăzi i-ar ”distruge” pe marii campioni de altădată.

Nick Kyrgios, ”rebelul” tenisului mondial a făcut o comparaţie între tenisul care se juca în urmă cu trei decenii, când Boris Becker câştiga pe bandă rulantă. El l-a dat exemplu chiar fostul jucător german, afirmând că sixtuplul campion de Grand Slam servea cu o viteză mai mică cu 20 de km/h decât el.

Australianul, care a jucat un singur meci în 2023 din cauza accidentărilor la genunchi și încheietura mâinii, a acordat recent un interviu amplu pentru ”The Athletic” despre modul în care a evoluat sportul.

Comentariile lui Nick Kyrgios l-au scos din sărite pe Boris Becker, omul care îl antrenează în prezent pe danezul Holger Rune și care a lucrat și cu Novak Djokovici. Acesta i-a dat o replică dură australianului și i-a recomandat să vorbească pe o platformă pentru adulți, unde și-a făcut cont recent.

Citește și: Boris Becker, dezvăluiri cutremurătoare după ce a fost eliberat. „La închisoare ești doar un număr”. Cine l-a amenințat cu moartea pe prietenul lui Ion Țiriac

Nick makes a lot of noise about tennis lately!?! Why does he speak about a sport he apparently hates …fact-check Nick has never won a major championship as a player or coach( yes doubles 1) so where is any credibility coming from ? Trying to compare generations… Laver v Federer… https://t.co/i76kasQnBk

— Boris Becker (@TheBorisBecker) December 13, 2023