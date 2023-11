Realitatea pensiilor din România, în cifre exacte. Vestea bună a momentului pentru pensionari vine în 2024

Legea Pensiilor din România, care tocmai a fost actualizată și s-a bucurat de un vot afirmativ în senat pe repede înainte, vine cu vești bune pentru milioane de pensionari și încearcă să remedieze o serie de inechități în sistem.

Chiar dacă, în teorie, pensiile românilor se vor majora în două reprize în 2024, odată de la 1 ianuarie cu 13,8% și a doua oară de la 1 septembrie cu până la 40%, noua lege a pensiilor, care prevede ajustările respective, ridică și multe întrebări. În acest context, premierul Marcel Ciolacu a început să facă turul televiziunilor pentru a oferi câteva lămuriri. În primul rând, a oferit asigurări că fondurile din spatele acestui program de ajustare a pensiilor există și, pe termen lung, este sustenabilă.

În opinia șefului executivului, având în vedere cât de puțin câștigă majoritatea pensionarilor, o nouă lege era cât se poate de necesară.

„Normal că există bani. Legea pensiilor se va pune în aplicare. Anul viitor, pensiile vor crește de două ori, o dată la 1 ianuarie, cu 13,8%. Și pe urmă, tot sistemul de pensii va trebui, vor intra recalculările și de la 1 septembrie va intra iarăși legea în vigoare cu recalculare. Este sustenabilă. Peste 85% dintre pensionari au o pensie mai mică de 3.000 lei. Asta este realitatea!

Peste 60% dintre pensionarii din România au o pensie mai mică de 2.000 lei. Cum să comentez eu așa ceva? Cum să nu fie o prioritate pentru oricine? Eu am înțeles. Cred că în 2021, când era accidentul României premier, nu s-au mărit deloc pensiile. Am intrat în 2022, am avut o discuție cu dl Nicolae Ciucă, total îndreptățită. Şi dânsul a susținut… Despre ce vorbim?”, a declarat premierul pentru Antena 3 CNN.