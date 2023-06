Râul unic din România despre care nu te învață nici la orele de geografie. Nu există două ca el, ce are atât de special

Țara noastră este înzestrată de natură cu peisaje și locuri unice și inedite, iar potențialul turistic este unul de-a dreptul extraordinar.

Pe lângă Deltă, ieșirea la Marea Neagră, numeroasele stațiuni turistice, Transfăgărășanul și peisajele mirifice și autentice ce-ți taie răsuflarea, avem și un râu extrem de interesant, ale cărui particularități sunt cu adevărat unice.

Ce nu se învață la orele de geografie, așa ceva e nemaivăzut

Mai exact, acest râu la care facem referire curge de la sud spre nord. Este vorba despre râul Nicolina are o lungime de 20 km şi o suprafaţă a bazinului hidrografic de 177 km pătraţi.

Dacă ești pasionat de cultură generală sau de geografie, trebuie să știi că acest râu unic la noi în țară e localizat în estul României, izvorăște din comuna Bârnova (județul Iași) și se varsă în râul Bahlui, Iași.

„Râul Nicolina izvorăște din Codrii Iașilor, lângă dealul Rotunda, de la o altitudine de peste 350 metri, sub platourile structurale împădurite aflate în sudul comunei Bârnova. El are o lungime de 20 km și o suprafață a bazinului hidrografic de 177 km². In cartierul Nicolina II , situat in munincipiul Iasi, debitul mediu multianual masoara 0,477 m³/s, aceasta valoare fiind determinata la stația hidrometrică Nicolina, din zona respectiva . Ulterior mai in aval, in zona cartierului Mircea cel Batran , inainte de varsarea in raul Bahlui , debitul mediu multianual ajunge la 0.498 m³/s”, conform Wikipedia.

Conform aceleiași surse, „modul de variație a temperaturilor medii lunare ale apei râului urmărește îndeaproape modul de variație a temperaturii aerului, înregistrându-se un maxim în luna iulie (18 °C) și un minim în luna februarie (0,1 °C).

În perioada de vară, debitul râului scade foarte mult, iar temperatura crește. În iulie 1958 pe râul Nicolina s-a înregistrat o temperatură de 36,8 °C. Iarna, când temperatura aerului scade sub 0 °C, râul îngheață la suprafață”.

În cele din urmă, merită precizat și faptul că acest râu deosebit a fost inclus în anul 2009 în programul național de monitorizare a calității apelor din bazinul hidrografic al râului Prut.