Cele mai periculoase vs. sigure plaje din România

Astăzi avem pentru voi un subiect extrem de util la începutul verii și al sezonului de vacanțe.

Vom trece în revistă cele mai sigure vs. cele mai periculoase plaje de pe litoralul românesc de la Marea Neagră.

Conform Ministerului Sănătății, calitatea apelor din unele zone lasă de dorit și există doar 15 plaje sigure, în care românii se pot relaxa liniștiți. Dintre toate, unul singur a fost catalogat drept „nesatisfăcător”.

Hai să aflăm detalii!

Avertismente pe litoral

An de an, autoritățile care monitorizează litoralul românesc emit diverse avertismente turiștilor. Fie că e vorba de calitatea apei, fie că e vorba de curenții marini puternici, turiștii par să ignore sfaturile primite. Ca în fiecare an, salvamarii fac un top al celor mai periculoase stațiuni în apa cărora să nu te aventurezi, mai ales dacă vezi steagul roșu arborat.

Poți înota doar dacă vezi steagul galben, care permite scăldatul doar celor experimentați, sau steagul roșu cu galben, care te anunță că apele sunt supravegheate de salvamari.

„Din punctul meu de vedere, apa este un mediu periculos, chiar dacă marea este liniştită sau agitată. În momentul în care ai intrat în apă, este un mediu periculos”, susține Gabriel Culea, şeful salvamarilor din Mamaia şi Constanţa.

Plaje cu pericol de înec

Una dintre cele mai periculoase plaje este între digul de nord şi cel de sud din Mangalia, conform salvamarilor

„Când începe să huruie marea, e jale. Se aude un sunet sinistru şi toată lumea spune că cere un om. Atunci nu există să nu se întâmple o nenorocire. Huruitul acesta se aude întotdeauna în august – septembrie. Sunt patru furtuni vara, de intensitate foarte mare”, spune Vasile Borteş, şeful salvamarilor din sudul litoralului.

În Olimp, zonele cu curenți puternici sunt Aplin – Davos și zona din apropierea vilei prezidenţiale. În Neptun, zona Steaguri este o problemă majoră deoarece valurile formează gropi în apă.

În Costinești, una dintre cele mai populare stațiuni de pe litoral, cea mai periculoasă zonă este în preajma digurilor. „Nu-i ca la un lac sau piscină să stai să vezi apa şi să mergi prin ea. Curentul te trage”, explică Serafim Nicolae, coordonatorul salvamarilor din Costineşti.

Când vine vorba despre Eforie, este indicat să evitați pentru baie zona Belona Port, Belona Sud, debarcader şi Acapulco. „Totul este semnalizat, balizat. Dar lumea nu ţine cont. În unele locuri sunt pietre sub apă, foste diguri. Oamenii trec de balize, se duc acolo şi sar în cap exact pe aceste pietre. Mulţi habar nu au ce înseamnă steagurile”, explică Gheorghe Vătămănescu, şeful serviciului Salvamar.

Cele mai sigure plaje unde turiștii pot face baie fără probleme sunt Mamaia și Constanța, dar nu în zona digurilor.

Câte plaje are România

Conform autorităților competente, litoralul românesc are 49 de plaje, dar calitatea apei nu este aceeași. Dintre ele, una sigură a primit calificativul „Nesatisfăcător” deoarece este considerată a fi un pericol pentru turiști. Este vorba de Cordonul Eforie Nord – Eforie Sud II, Tabăra Luminița.

Printre zonele care au primit calificativul „Excelent” se numără plajele din Năvodari, Mamaia, Olimp, Neptun, Cap Aurora, Cordon Venus și Saturn. Zonele care au primit calificativul „Bune” sunt Gura Portiței, Delfin Năvodari, zona Perla Majestic, Delfinariul și plaja Modern din Constanța, Eforie Sud, Olimp II și Neptun I, Jupiter 1 și 2, Mangalia, Venus 1 și 2, Doi Mai, Vama Veche sau Cap Aurora 3.

Plajele cu calificativ „Satisfăcătoare” unde veți avea o minimă relaxare, cu mici neplăceri, sunt Mamaia 7, Eforie Nord 1 și 2, Cordon Eforie Nord, Eforie Sud 2, Costinești 1 și 2, Jupiter 3 și 4, precum și Cordon Venus