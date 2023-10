Răsturnare de situație în cazul Mario Iorgulescu. Ce a decis instanța în privința despăgubirilor de 110.000 de euro

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare cu executare, după ce s-a urcat beat și drogat la volan și a produs un accident în care a murit un bărbat, tatăl a doi copii. Familia victimei a cerut să primească și aproximativ 110.000 de euro despăgubiri, iar Curtea de Apel a admis această solicitarea, doar că banii ar putea să nu fie plătiți niciodată.

Ce a decis instanța în privința despăgubirilor pe care trebuie să le primească familia victimei lui Mario Iorgulescu

Mario Iorgulescu a fost condamnat la 13 ani și 8 luni de închisoare cu executare de Curtea de Apel București. Decizia este definitivă și este mai blândă decât cea pe care a pronunțat-o prima instanță care a decis 15 ani și 8 luni de închisoare. Nu este clar ce se va întâmpla cu fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal, care se tratează în Italia și a fost judecat în lipsă.

Familia victimei susține că pedeapsa este mult prea mică pentru un om care s-a urcat la volan băut și drogat, iar în momentul impactului mașina pe care o conducea și care a intrat pe contrasens avea 143 km/h. În motivare se spune că bărbatul care a murit consumase și el substanțe interzise, dar magistrații au ajuns la concluzia că el conducea regulamentar și că nu ar fi avut nicio șansă să evite accidentul.

O decizie interesantă a luat instanța și în privința despăgubirilor. Familia victimei ar fi trebuit să primească de la Mario Iorgulescu 100.000 de euro și 50.000 de lei, după cum a stabilit primul tribunal, dar Curtea de Apel a decis ca aceste sume trebuie achitate de firma de asigurări. Doar că între timp această companie a intrat în faliment.

”(…) . Înlătură dispoziția de obligare a inculpatului la plata de despăgubiri către părțile civile VICOL MARINELA și VICOL ION IULIAN, în cuantum de 50.000 lei cu titlu de daune materiale şi 100.000 euro cu titlu de daune morale pentru fiecare, acestea urmând să fie achitate de către partea responsabilă civilmente Societatea de Asigurare – Reasigurare CITY INSURANCE S.A. (…)”, se arată în decizia instanței.

Mario Iorgulescu se află în Italia, la tratament, din anul 2019

Mario Iorgulescu a fost mutat în Italia, de familia lui, la două săptămâni după ce a provocat nenorocirea. S-a spus atunci că are răni serioase în urma accidentului și că are nevoie de consultații la un nivel foarte înalt. Avocații lui susțin că are și probleme psihice și au adus dovezi că în ultimii trei ani a fost internat în mai multe clinici, unde a primit tratament psihiatric, iar din una chiar a fi fugit. Strategia este acum următoarea: plângere la CEDO.

„S-au pronunțat trei instanțe de pe teritoriul Italiei, care spun că nu poate fi încarcerat, fiind bolnav, adică sunt trei hotărâri în acest sens. Nu e un lucru inventat de avocați, de familie. E un lucru certificat de o instanță, de experți în domeniu. Italia, stat european, spune că o asemenea persoană nu poate fi supusă acestor rigori. De altfel, și Tribunalul Ilfov a admis, prin recunoașterea hotărârii din Italia, că (n.r. – Mario Iorgulescu) suferă de afecțiuni psihice grave, s-a emis și un certificat de handicap. El este internat acum”, a declarat Virgil Boglea, unul dintre avocații lui Mario Iorgulescu.

Fiul președintelui Ligii Profesioniste de Fotbal ar fi internat și acum tot în Italia, la o clinică de pe malul lacului Como.