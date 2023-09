Rămâi fără permis de conducere și 10 ani în România. Greșeala pe care trebuie să o știe șoferii, se schimbă Codul Rutier

Este vorba de două proiecte inițiate de către deputatul Laurențiu Leoreanu, care au și semnături de susținere de la peste alți 30 de deputați PNL, în frunte cu liderul de grup, Gabriel Andronache, ceea ce înseamnă că cele două inițiative au primit girul partidului pentru a fi promovate în Parlament.

Primul proiect este unul de modificare a Codului Rutier, fiind instituită posibilitatea ca un permis de conducere să fie anulat definitiv, astfel încât titularul să nu mai poată conduce niciodată. Este vorba de persoanele care se urcă la volan după ce au consumat alcool sau droguri și care au comis un accident soldat cu moartea altei/ altor persoane. Pe lângă pedeapsa cu închisoare cu executare, introdusă din această vară prin Legea Anastasia, se introduce și o sancțiune complementară anume „interzicerea dreptului de a conduce un autovehicul pe viaţă”.

Al doilea proiect are un obiect de reglementare similar, dar întrucât modifică un alt act normativ, Codul Penal, inițiatorul a preferat să elaboreze un proiect separat de primul. Este vorba de sancționarea unui tip special de ucidere din culpă. Această infracțiune se pedepsește, conform prevederilor articolului 192 din Codul Penal, cu închisoare de la unu la 5 ani.

Reguli mai stricte

Leoreanu introduce un alineat nou prin care diferențiază uciderea din culpă în accidente rutiere, impunând o pedeapsă mai drastică pentru șoferii care au băut sau s-au drogat înainte să se urce la volan. „Uciderea din culpă a unei persoane săvârşită în condiţiile art. 336 se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani”, prevede proiectul de lege.

Articolul din Codul Penal la care face trimitere are următoarea formulare:

„(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 g/l alcool pur în sânge se pedepsește cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă.

(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și persoana, aflată sub influența unor substanțe psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea deținerii permisului de conducere.

(3) Dacă persoana aflată în una dintre situațiile prevăzute în alin. (1) și alin. (2) efectuează transport public de persoane, transport de substanțe sau produse periculoase ori se află în procesul de instruire practică a unor persoane pentru obținerea permisului de conducere sau în timpul desfășurării probelor practice ale examenului pentru obținerea permisului de conducere, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.”