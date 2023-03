RABLA 2023 vine cu schimbări importante: informația momentului pentru românii cu mașini mai vechi de 15 ani

Programul Rabla 2023 include mai multe modificări importante pentru românii care sperau la un ajutor din partea statului pentru a-și achiziționa un autoturism nou. Acestea au fost confirmate de Ministerul Mediului printr-un ordin guvernamental aflat în dezbatere publică.

Conform datelor trimise către comercianții auto, Rabla Clasic și Rabla Plus, ediția 2023, urmează să pornească în acest an pe 17 martie. Procedura din spatele inițiativei urmează să fie publicată în Monitorul Oficial în această săptămână. În teorie, ghidul de finanțare acoperă o perioadă de 5 ani, cu mențiunea foarte importantă că poate fi modificat ori de câte ori este nevoie, cum, de altfel, s-a întâmplat și în acest an.

Rabla Clasic și Rabla Plus 2023 – schimbările introduse în acest an

În cazul Rabla Clasic, schimbările sunt următoarele: emisiile sunt reduse cu până la maximum 155g CO2/km, plafonul valorii solicitate pentru decontare este de minim 300.000 lei, posibilitatea de a anula notele de înscriere este eliminată, și de asemenea, este exclusă condiția de a casa un vehicul uzat în schimbul unuia nou, pentru instituțiile publice. Este important de reținut că a fost redusă cu până la 90 de zile și perioada de valabilitate a notelor de înscriere. Dacă în acel termen nu sunt realizate foarte formalitățile, suma blocată inițial va fi distribuită altor persoane.

În orice caz, românii care vor o motocicletă nouă sau o mașină pot primi 7000 de lei, în schimbul casării unui autovehicul uzat. Dacă se casează două mașini, prima ajunge la 10.000 de lei. Tot ca o noutate, se introduc ecobonusuri, precum 1.500 lei pentru mașinile noi, al căror sistem de propulsie generează maximum 120 CO2/km în sistemul WLTP. Aceeași sumă se acordă autoturismelor echipate cu motorizare GPL/GNC, dacă se casează o mașină de minim 15 ani vechime cu normă de poluare Euro 3 sau inferioară. Participanții la programul rabla primesc 3000 de lei pentru mașinile noi dotate cu sistem de propulsie hibrid.