Ligia Deca, după întâlnirea cu reprezentanții profesorilor: „53% dintre angajații din școli sunt în grevă”. Ce urmează

O nouă întâlnire între reprezentanții dascălilor și ministrul Educației va avea loc, miercuri. Ligia Deca, ministrul Educației, a prezentat la finalul întâlnirii de azi bilanțul angajaților din învățământ care sunt în grevă. Totodată ea a mai spus că peste 15.000 de persoane au renunțat la grevă, după ce a fost adoptat OUG-ul cu creșterile salariale. Bilanțul angajaților din învățământ a fost transmis abia azi, după nenumărate solicitări din partea presei.

Update 6 iunie ora 12:45: La finalul întâlnirii cu reprezentanții sindicatelor din Educație, Ligia Deca a făcut o serie de declarații.

Update 6 iunie ora 11:17: La Iași profesorii au ieșit din nou în stradă în timp ce sindicaliștii au fost chemați la o discuție cu ministrul Educației.

Cadrele didactice protestează în fața Prefecturii din Iași. Este pentru a patra oară de la începutul grevei când profesorii de la Iași ies în stradă.

Un miting are loc și în Galați la care participă sute de profesori.

Update 6 iunie ora 10:14: Ministerul Educației a anunțat în această dimineață că la ora 11:00 este programată o întâlnire cu reprezentanții profesorilor, elevilor și părinților, la sediul Ministerului Educației.

„Întâlnirea are ca scop consultarea acestora asupra demersurilor necesare pentru adaptarea calendarelor de desfășurare a activităților de final de an și a calendarelor examenelor naționale, în contextul generat de protestul personalului din învățământul preuniversitar”, se arată în comunicatul transmis de Ministerul Educației.

Între timp azi în mai mult județe din țară sunt anunțate proteste ale profesorilor. Un nou miting al profesorilor în București ar putea avea loc, joi, 8 iunie. Anunțul a fost făcut inițial pe un grup al profesorilor.

UPDATE ora 18:11: Reprezentanții sindicatelor din Educație au anunțat că nu renunță la greva generală și transmit politicienilor să renunțe la „orgolii” în dialogul cu profesorii. Mai mult, dascălii cer Guvernului o garanție pentru ca salariul profesorului debutant să fie „cel puțin egal cu salariul mediu brut pe economie”.

„Greva va continua și săptămâna aceasta. Va continua până când Guvernul va respecta doleanțele noastre. În mod special, vorbim despre viitoarea lege a salarizării în care am cerut garanții foarte clare că va pleca de la profesorul debutant, să aibă salariul mediu brut” a transmis George Purcaru, vicepreședinte F.S.L.I. într-o intervenție pentru Antena3.

Update ora 16:55: Asociația Vâlceană a Elevilor a transmis, luni, într-o postare pe Facebook că susțin greva profesorilor:„Nu vă opriți, oricâte amenințări primiți”, au transmis aceștia într-un material video.

Marius Nistor, liderul de sindical, a declarat, luni, că profesorii vor decide ce se va întâmpla de, marți, dacă se întorc la cursuri sau nu, însă până acum semnele sunt clare: greva continuă.

Greva generală în educație a început luni, 22 mai, iar până marți, 6 iunie, elevii și profesorii sunt în vacanța. Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” au anunțat, duminică, într-un comunicat de presă că dascălii nu renunță la grevă nici zilele următoare. Sindicaliștii transmit că Guvernul nu i-a convins deloc că vor să investească în educație, dacă greva va înceta.

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, luni, un mesaj de Ziua Învăţătorului, în care a subliniat importanța educaţiei pentru viitorul copiilor, dar s-a referit şi la realitatea actuală din sistemul educațional. Acesta a mai spus că orice problemă poate fi rezolvată prin dialog.

Toți ne dorim un cadru favorabil unui învățământ de calitate, sens în care ne-am angajat și am început o regândire echitabilă a salarizării – ceea ce am transmis și partenerilor de discuții. Abordăm însă toate aceste aspecte cu responsabilitate și realism, prioritizând resursele necesare”, a transmis Nicolae Ciucă.

„Trecem acum printr-un moment de răscruce pentru învățământul din România, de care depinde viitorul copiilor noștri. Greva din sistemul de învățământ a pornit de la o realitate ce poate fi corectată prin dialog, iar în calitate de prim-ministru am arătat respect și deschidere la consultările cu reprezentanții sistemului de învățământ și prin soluțiile adoptate deja în întâmpinarea solicitărilor exprimate.

Ligia Deca, ministrul Educației, a transmis săptămâna trecută într-o conferință de presă necesitatea profesorilor la catedră pentru a continua examenele naționale.

„Până acum am reușit să ținem sub control calendarul examenelor naționale. Am prelungit perioada de încheiere a mediilor pentru clasele XII-a, dar și a înscrierilor.

Este foarte important pentru a putea să rămânem în acest calendar, să dăm predictibilitate elevilor și să asigurăm cele mai bune condiții de desfășurare a examenelor ca să ne putem întoarce cu toții în clase săptămâna viitoare”, a spus Ligia Deca care a mai subliniat că Guvernul a oferit creșteri salariale substanțiale.