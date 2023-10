Profesor de religie de nota zece, arestat în dosarul creditelor cu acte false. Care este prejudiciul

Vasilică Sorin Iordache, un profesor de religie de nota zece la titularizare, a fost arestat, fiind acuzat de înșelăciune într-un dosar privind credite luate cu acte false.

Vasilică Sorin Iordache este profesor de religie la Novaci din Gorj și a luat nota maximă la examenul de titularizare. A obținut doi de zece la inspecție, un zece la portofoliu și la examen 9,72. În trecut a obținut și binecuvântarea Mitropoliei Craiovei pentru a accede la catedră în numele Bisericii Ortodoxe.

Profesorul de religie este acuzat alături de un prieten că ar fi luat credite cu acte false. Aceștia ar fi acționat și în Timișoara. Inițial au fost arestați pentru 24 de zile, după care judecătorii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Profesorul și prietenul acestuia au fost reținuți în urma unor percheziții care au avut loc săptămâna trecută în mai multe județe din țară.

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului ALEXIN DEIAN, pentru săvârşirea infracţiunii continuate de în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (79 acte materiale), infrac?iunii continuate de fals informatic, faptă prev. de art. 325 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (79 acte materiale), infrac?iunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prev. de art. 320 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (68 acte materiale) şi infrac?iunii continuate de uz de fals, faptă prev. de art. 323 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (68 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., pe o durată de 30 de zile”.

„Dispune arestarea preventivă a inculpatului IORDACHE VASILICĂ SORIN, pentru săvârşirea infrac?iunii continuate de în?elăciune, prev. de art. 244 alin. 1 ?i 2 C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (65 acte materiale), infrac?iunii continuate de fals informatic, faptă prev. de art. 325 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (65 acte materiale), infrac?iunii continuate de fals material în înscrisuri oficiale, faptă prev. de art. 320 alin. (1) din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale) şi infrac?iunii continuate de uz de fals, faptă prev. de art. 323 din C. pen., cu aplicarea art. 35 alin. 1 C.pen. (14 acte materiale), totul cu aplicarea art. 38 alin. 1 C.pen., pe o durată de 30 de zile, începând cu data de 12.10.2023 până la data de 10.11.2023”, se arată în decizia dată pe 12 octombrie de Judecătoria Timișoara, potrivit portalului instanțelor de judecată.