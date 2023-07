Produsele cu adevărat de lux, într-un clasament costisitor: pe ce locuri sunt Louis Vuitton, Hermes, Chanel, Gucci, Dior, Cartier

La nivel global, câteva companii fac legea atunci când vine vorba de branduri de lux, iar dominația lor în piață nu face decât să se extindă de la un an la altul. Este fascinant câți bani dau oamenii pe niște sigle, aproape de fiecare dată, cu eforturi financiare fabuloase.

Pentru al 18-lea an consecutiv, Louis Vuitton este cel mai valoros brand de lux din lume, conform noului studiu de la Kantar, intitulat BrandZ. Doar în ultimul an, compania s-a bucurat de o creștere de 0,4% a valorii până la valoarea de 124,8 miliarde de dolari, comparativ cu 124,3 miliarde cu un an în urmă. În mod aproape previzibil, topul este dominat de companii franțuzești, în număr de șase, inclusiv Dior, cu cea mai impresionantă ascendență, 9% într-un an.

Criza globală nu există la lux

Costul vieții și scăderea puterii de cumpărare sau inflația galopantă din ultimul an sunt absolut irelevante atunci când te uiți la mărcile de lux. Acestea fac o treabă grozavă în a-și valorifica puterea în piața Premium. Acesta este și motivul pentru care sunt mai reziliente în perioade complicate.

„Drept dovadă, valoarea cumulată a primele 10 branduri de lux la nivel global a scăzut cu doar 4%, comparativ cu o scădere medie de 20% a valorii brandurilor din Top 100. În timp ce clasamentul primelor 10 branduri de lux rămâne în mare parte neschimbat, Louis Vuitton, Hermès și Chanel și-au îmbunătățit poziția în clasamentul general BrandZ Top 100 Cele mai valoroase mărci globale realizat de Kantar”, se mai menționează în raportul citat de Economedia.ro.

Kantar BrandZ – Top 10 Cele mai valoroase branduri globale de lux în 2023

Loc ocupat în 2023 Brand Valoarea brandului în 2023 (Mil. USD) Valoarea brandului în 2022 (Mil. USD) 1 Louis Vuitton 124,822 124,273 2 Hermès 76,299 80,323 3 Chanel 55,939 53,021 4 Gucci 26,306 37,887 5 Dior 11,442 10,534 6 Cartier 9,725 10,110 7 Rolex 7,899 9,042 8 Tiffany & Co. 6,124 6,805 9 Saint-Laurent/YSL 6,023 6,718 10 Prada 4,921 5,642

Ca note de subsol importante, China este în continuare cea mai mare piață pentru mărcile de lux. Hermes rămâne pe poziția a doua în clasament, deși nu are un ambasador al mărcii. Victoria sa este posibilă doar datorită unor produse de top, precum poșeta Birkin.