Primești bani ca să te muți în Italia, Spania sau Elveția: Cu cât ești plătit și ce condiții trebuie să îndeplinești, ca să stai în paradisurile Europei

Întreaga Europă se confruntă cu îmbătrânirea populației. Astfel, orașele cu populație în scădere au găsit o soluție radicală pentru a atrage noi rezidenți, oferindu-le bani frumoși.

Câți bani primești ca să te muți în acest orașe superbe

Așadar, conform Euronews, multe zone rurale se confruntă cu îmbătrânirea populației, deoarece tinerii se mută în orașe sau aleg să nu aibă copii, iar autoritățile caută să soluționeze acest lucru.

Pentru a combate această situație, unele administrații locale încurajează străinii să se stabilească în localitate prin subvenții de relocare și plăți în numerar. Din Spania până în Italia, iată toate locurile din Europa care te vor plăti pentru a te reloca acolo. În Albinen, în Alpii elvețieni, trăiesc mai puțin de 250 de locuitori. Pentru a-și mări populația, mica municipalitate se oferă să plătească familii cu peste 50.000 de euro pentru a se muta acolo.

Situat pe un versant de munte în cantonul Valais, satul pitoresc se află la puțin peste o oră de mers cu mașina de celebra stațiune de schi Verbier. Adulții cu vârsta sub 45 de ani vor primi 25.000 de franci elvețieni (25.300 de euro) pentru a se muta acolo, plus 10.000 de franci elvețieni (10.120 de euro) pentru fiecare copil. Programul este deschis doar cetățenilor elvețieni sau străinilor eligibili care au locuit în Elveția suficient de mult timp pentru a obține un permis de ședere C. De asemenea, solicitanții trebuie să locuiască într-o casă în valoare de cel puțin 200.000 de franci elvețieni (202.310 euro) și trebuie să se angajeze să locuiască în Albinen timp de zece ani.

Consiliul local spune că primește până la o sută de cereri de informații pe zi, așa că trebuie să fii pregătit să ai răbdare dacă te gândești să faci o cerere.

Viața în Italia

Ponga, un oraș și o municipalitate cu 600 de locuitori din nord-vestul Spaniei, va plăti britanicilor câte 2.600 de lire sterline (2.971 de euro) pentru a se muta acolo. De asemenea, alte 2.600 de lire sterline vor fi acordate pentru fiecare copil născut acolo. Având la ușă o rezervație a biosferei desemnată de UNESCO în inima Munților Cantabrian, orașul este un refugiu pentru excursioniști. În plus, se află la doar o oră de mers cu mașina de coastă. Pentru a beneficia de această ofertă, britanicii trebuie să se angajeze să locuiască în Ponga timp de cel puțin cinci ani.

Mai mult, în Calabria, regiunea de sud-vest a Italiei, dacă te muți într-un sat cu 2.000 de locuitori sau mai puțin, vei câștiga până la 28.000 de euro. Inițiativa speră să combată depopularea. Cei interesați trebuie să aibă cel mult 40 de ani și să se mute în regiune în termen de 90 de zile de la acceptarea cererii lor. De asemenea, ei trebuie să lanseze o afacere sau să găsească un loc de muncă într-un sector care are nevoie de mai mulți lucrători. Printre acestea se numără restaurante, hoteluri, pensiuni și magazine.