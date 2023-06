Primarul Aradului, surprins live în timpul cutremurului de 5,3 grade. Cum a reacționat: „Soția îmi scria să vin acasă” VIDEO

Un seism cu o magnitudine de 5,3 a lovit, marți seara, vestul României. Primarul Aradului, Călin Bibarț, a fost surprins de cutremur în timpul unei emisiuni, la postul local de televiziune. Imaginile au devenit virale.

În direct, în timpul transmisiei postului local de televiziune – La Strada TV, au fost surprinse mișcările clădirii în care se afla primarul. Acesta, alături de moderatorul emisiunii au continuat să vorbească cu ascultătorii în timpul producerii seismului.

Masa și scaunele pe care stăteau cei doi s-au mișcat puternic în timpul seismului de magnitudine 5,3 care a zguduit Aradul marți seară, la ora 20:26. După 30 de minute a urmat prima replică, de magnitudine 3,1, la ora 21:04, tot de suprafață, la o adâncime de 10 km.

Studioul se află într-o clădire industrială înaltă, la un etaj superior, unde tangajul a fost unul destul de mare.

„Nu sunt atât de sperios, vă spun sincer că acolo unde eram, în studio, este o fostă clădire industrială foarte înaltă. Eram cam la etajul 20 al unui bloc normal și am simțit, dar am și văzut cu pleacă masa și toate obiectele.

Am și spus, cred că este cutremur de 4 și ceva, dar a fost de 5,3 grade. Am descoperit că avem mici pagube. Aradul are foarte multe clădiri istorice, unele dintre ele, din păcate, neîngrijite de proprietari.

În unele locuri au căzut cărămizi și țigle de pe acoperiș. Am izolat toate zonele cu poliția locală și cu cei de la ISU. Din fericire, nu au fost oameni răniți, doar câțiva oameni speriați.

Și soția mea îmi scria mesaje: E cutremur, vino repede acasă”, a declarat edilul, la Antena 3 CNN.