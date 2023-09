Prezentator din România, atac brutal la Simona Halep. A comparat-o cu baronul local care a luat mită 1,25 milioane de lei: ”Un Mitică Buzatu al tenisului”

Simona Halep a fost suspendată pentru dopaj, iar după aflarea verdictului multe nume mari au sărit în apărarea sportivei, dar au fost și persoane publice care au criticat-o. Este și cazul unui prezentator din România care a jignit-o dur și a comparat-o cu baronul local care a luat mită 1,25 milioane lei.

Afirmații surprinzătoare despre Simona Halep

Simona Halep a primit patru ani de suspendare în cazul de dopaj în care este implicată, la aproape un an de la vestea care cutremura lumea tenisului. Ea a fost depistată pozitiv cu Roxadustat la US Open 2022. Campioana de la Roland Garros și Wimbledon are parte de susținere din partea multor persoane publice, dar sunt și unele care au pus-o la zid după anunțarea verdictului.

Este și cazul prezentatorului Radu Banciu, unul dintre contestatarii Simonei Halep. De-a lungul timpului, acesta a criticat-o dur pe sportivă, chiar și atunci când avea rezultate excepționale. De data aceasta, el a asemănat-o cu fostul președinte al CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins cu o geantă cu 1,25 milioane de lei, adică aproximativ 250.000 de euro.

”Simona Halep poate fi considerată un Dumitru Buzatu. Unii încearcă să se dea după cireș, că ea n-a fost prinsă. Ba da. Dar nu o să o prindă pe Simona Halep în aeroport cărând genți cu 200.000 de euro. În primul rând că 200.000 de euro nu înseamnă mare lucru când ajungi numărul unu mondial. La ea erau alte lucruri de făcut sau de nefăcut. Ea fura cum se fură în domeniul ei. Era un Mitică Buzatu, sigur. Tot așa, cocoțată pe un piedestal pe care nu îl merita, așa cum sunt toți baronii. Sunt multe asemănări”, a spus Banciu, la Fotbal All Inclusive, de la PrimaSport.

Radu Banciu a numit-o ”impostoare” pe Simona Halep

După anunțul ITIA că Simona Halep a fost suspendată patru ani, Radu Banciu spunea că aceasta este o ”impostoare” și că este pentru prima dată în tenis când un sportiv este prins dopat cu substanța Roxadustat. Mai mult, a numit-o ”arogantă” și o persoană care ”nu a fost niciodată plăcută ochiului”.

”Te-a prins, eşti dopat. Ea a fost o impostare şi a plătit. Este pentru prima dată, în tenis, când un sportiv este prins cu o astfel de substanţă. Tu eşti un nimeni, mă, erai o jucătoare de duzină.

Chiar dacă eşti curat ca lacrima (n.r. problema cu paşaportul biologic) nu te poţi juca cu asta. E ca şi cum eu m-aş duce într-un magazin alimentar, mi-aş băga un obiect contondent sub geacă şi după când vine la mine zic că era o glumă.

Nu era extraordinar de talentată şi dintr-o dată i s-au umflat mâinile, o arogantă venită dintr-o familie care dispreţuia tot. Întrebaţi toate fetele, toate o detestau, nu avea nicio prietenă, nu mai ştia de unde plecase, nu a fost niciodată un sportiv plăcut ochiului. Nu reprezenta nimic, dădea tare într-o minge”, a afirmat Radu Banciu.

Ce a spus Radu Banciu după ce s-a flat că Simona Halep s-a dopat

Jurnalistul nu este la primul derapaj la adreasa fostului lider mondial. El a avut un atac dur și după ce s-a aflat că a fost prins dopat. Atunci, Radu Banciu a afirmat că Simona Halep nu va intra în istorie pentru titlurile cucerite, deoarece a beneficiat de o conjunctură favorabilă.

„Simona Halep a spus că începe cel mai greu meci al carierei sale. Din fericire, cariera este pe final. Bine că nu a venit controlul acesta după Roland Garros sau după Wimbledon, turneele pe care le-a câștigat

Simona Halep nu a fost o sportivă ieșită din comun, a beneficiat de o conjunctură, cu puține jucătoare de calitate. Nu va rămâne în istorie”, spunea Radu Banciu, în octombrie 2022.

Tribunalul independent Sport Resolutions a găsit-o vinovată pe Simona Halep de încălcarea a două articole din regulamentul anti-doping: prezența roxadustatului în urină și nereguli în pașaportul biologic.