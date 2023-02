Previziunea lui Bill Gates pentru 2023: în ce și-a băgat banii miliardarul, care este afacerea profitabilă a momentului

Bill Gates este unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei și, deși a fost depășit în clasamentul global de alți câțiva miliardari, investițiile pe care le face sunt considerate în continuare referințe importante pentru piața de business a momentului.

Dacă percepi investițiile cofondatorului Microsoft ca o previziune a ceea ce ”merge” în 2023, direcția spre care se îndreaptă planeta noastră este clară. Această realitate este atât mai adevărată cu cât, la prima vedere, pare o cheltuială complet și total neprevăzută din partea faimosului filantrop.

Ce face Bill Gates cu banii în 2023

Bill Gates a fost citat în trecut ca nefiind un mare băutor de bere. Cu toate acestea, tocmai a cumpărat o participațiune de 3,76% la gigantul berii Heineken. Conform datelor obținute de Reuters, documentele care au certificat achiziția acțiunilor au fost depuse la Autoritatea pentru Piețele Financiare din Țările de Jos pe 17 februarie.

Este important de reținut că, deși valoarea achiziției este fabuloasă la prima vedere, Bill Gates este departe de a deține o cotă majoritară din producător de bere olandez. În schimb, Heineken Holding deține în continuare un pachet de control al acțiunilor la producătorul de bere Heineken NV.

Bill Gates a cumpărat acțiunile Heineken de la FEMSA din Mexic, o companie care și-a vândut toate titlurile la compania recunoscută pentru producția de bere, 18 milioane de acțiuni. Bill Gates a cumpărat 10,8 milioane de acțiuni, în valoare de 883 milioane de euro (939,87 milioane dolari) la prețul curent al pieței, declanșând în acest fel o obligativitate de dezvăluire, conform regulilor bursiere olandeze.

Vizavi de lipsa afinități lui Gates pentru bere, aceasta a fost dezvăluită într-o sesiune de Ask Me Anything (Întreabă-mă orice), desfășurată pe Reddit în 2018. “Când ajung la un meci de baseball, de exemplu, beau bere uşoară, pentru a obţine atmosfera tuturor celorlalţi băutori de bere. Îmi pare rău că îi dezamăgesc pe adevăraţii băutori de bere.”