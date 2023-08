Premieră în medicină. Un nas imprimat 3D, atașat unei femei. ”Voi ieși din casă, după 10 ani”

O femeie din Franța care și-a pierdut o parte din față din cauza unei probleme de sănătate de natură oncologică a primit un transplant de nas rar – unul ce a fost imprimat 3D. Pacienta a spus că plănuiește să iasă din casă, după o pauză de zece ani.

Nasul personalizat a fost realizat aproape în totalitate în laborator. Însă, vasele de sânge sunt prea mici și complexe pentru a fi țesute în structura imprimată 3D. Din acest motiv, chirurgii l-au atașat mai întâi la o regiune foarte vascularizată a corpului: antebrațul.

După două luni în care s-a dezvoltat pe braț, nasul a fost mutat pe fața femeii în timpul unei microchirurgii ce a durat șase ore, în care s-a încercat conectarea cu grijă a noilor sale vase de sânge la tâmpla pacientei.

În noiembrie 2022, după zece zile de spitalizare și trei săptămâni de antibiotice, chirurgii de la Institutul Oncologic al Universității Toulouse din Franța au anunțat că pacienta lor „se simte foarte bine”.

„Când m-am trezit a doua zi, am fost absolut copleșită. Nu am mai ieșit în oraș de zece ani, iar eu și soțul meu am decis să ieșim din nou în curând la un restaurant!”, a declarat pacienta pentru cotidianul francez Le Monde la sfârșitul anului 2022.