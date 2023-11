Povestea românului care a dus prima Dacia Sport la New York. George este colecționar de mașini și mai are două în SUA

Când vine vorba de pasiuni care înseamnă incredibil de mult pentru tine, puține lucruri pot să stea în cale, după cum te poate învăța George Dumitru stabilit de mulți ani în New Jersey, deși are un atelier auto la New York și face naveta.

George este pasionat de mașini vechi românești, iar efortul din spatele colecției sale nu a fost nici mic și nici ieftin. Are trei Dacia și trei Oltcit. Cea mai veche Dacia este produsă în 1972 la Mioveni, dar cea mai recentă bucurie a sa este o Dacia Sport care abia a ajuns în Statele Unite ale Americii în octombrie 2023. Pentru a-și împlini visul, a apelat la Eduard Palaghiță, un alt român stabilit la New York și proprietarul firmei Reels for Wheels. Acesta din urmă, tot pasionat de Dacia, l-a ajutat cu transportul.

Citește și: Mașina Dacia care face furori în Europa. Modelul cu care uzina de la Mioveni a dat lovitura în vânzări

Nu este ușor să fii pasionat de Dacia

Când vine vorba de Dacia Sport, modelul cu pricina este foarte dificil de procurat, deoarece au fost produse doar 5.141 de exemplare. Tot în această toamnă, lui George Dumitru i-a fost livrată din Germania o Dacia cu doar 9.000 de kilometri la bord. Cea mai veche Dacia din SUA este tot a lui, este un exemplar de 1300 fabricat la Mioveni în 1972.

„Am achiziționat-o acum doi ani. Mașina are piese franțuzești și a fost asamblată în România, la fabrica de la Colibași. Pe timpul acela nu se făceau piese în România, iar ei tot importau din Franța. Mașina este simplă, are motor de 1.300 centimetri cubi cu patru viteze”, a povestit George Dumitru pentru Adevărul.

George aduce și modificări autoturismelor achiziționate, fiind posesorul unui atelier auto. În cazul modelului din 1972, i-a montat ceasuri pentru temperatură și presiune ulei. În varianta originală, mașina avea doar niște leduri pentru a semnala eventuale probleme. „Am montat acele ceasuri pentru siguranța mea”, adaugă George.

Citește și: Dacia a făcut un model de Duster care acum este mai rar decât un Ferrari de colecție

Ce înseamnă să fii colecționar de Dacia la New York

„La un moment dat, mergem cu soția cu mașina, era frumos afară, geamurile erau coborâte. Cineva la semafor ne-a spus că ce tare e mașina și ce bine arată. Iar soția mea i-a spus că noi conducem o Dacie, ce nu e nimic ieșit din comun în România. Însă în America a fost o reacție fantastică la Dacia 1300 pe care o dețin”, precizează George Dumitru.

Fascinația lui majoră este pentru Dacia 1300, iar românul original din Brăila speră ca fiul să conducă tot o mașină românească pentru prima oară. „Pentru mine, în copilărie, Dacia 1300 a fost o super mașină. După aceea, Dacia 1310 nu mi-a plăcut așa mult. Întotdeauna a fost cumva o bătălie între Dacia și Oltcit. Fiind mecanic și având foarte multe mașini pe mână, schimbam pinioanele în cutia de viteze și la Dacia și la Oltcit. Dacia Nova avea pinioane mai lungi la viteza a cincea. Și schimbam pinioanele de a cincea ca să merg cu turația mai mică a motorului și cu viteza mai mare a mașinii”, a adăugat George.