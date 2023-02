Polonia este pregătită să furnizeze avioane de luptă F-16 Ucrainei. Care este condiția

Polonia ar fi pregătită să furnizeze Ucrainei avioane de luptă F-16 dacă decizia ar fi luată împreună cu aliații occidentali, a declarat miercuri premierul Mateusz Morawiecki.

Polonia sare în ajutorul Ucrainei

„Dacă aceasta ar fi o decizie a întregului NATO, aș fi pentru trimiterea acestor avioane de luptă”, a declarat Morawiecki într-un interviu acordat cotidianului german Bild. „Evaluarea mea se bazează pe ceea ce decid împreună țările NATO”, a spus liderul polonez.

Aliații occidentali ar trebui să coordoneze orice furnizare de avioane de luptă „pentru că acesta este un război foarte serios, iar Polonia nu participă la acest război, NATO nu participă”, a declarat Morawiecki, adăugând că această decizie necesită „considerația strategică a întregii alianțe NATO”.

Țările occidentale au aprobat abia recent trimiterea de tancuri de luptă grele în Ucraina, dar Kievul solicită deja avioanele de luptă F-16 de fabricație americană pentru a ajuta la respingerea invaziei rusești.

Ce spun alte țări

Statele Unite au exclus deocamdată orice livrare de avioane F-16 către Ucraina, dar alți parteneri s-au arătat mai deschiși la această idee.

Slovacia a declarat că ar fi pregătită să trimită avioane de luptă MiG-29 de fabricație rusească, în timp ce politicienii olandezi au lansat recent ideea de a trimite Ucrainei avioanele F-16 pe care le dorește.

Decizia de a trimite tancuri de luptă de fabricație occidentală a venit după luni de lobby din partea Kievului și săptămâni de discuții intense între partenerii occidentali.

Momentul cheie a avut loc în ianuarie, când, sub presiunea aliaților, inclusiv a Poloniei, Berlinul a aprobat trimiterea de tancuri Leopard de fabricație germană către Kiev.

Politica Berlinului față de Ucraina a sporit „neîncrederea” față de Germania, în special din partea „țărilor din Europa Centrală și de Est”, a declarat Morawiecki.

„Germania are potențialul de a oferi mult mai mult sprijin decât a făcut-o până acum, are putere de decizie în cadrul Uniunii Europene, are bani pentru Ucraina, are putere diplomatică”, a spus el.