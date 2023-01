Franța ia în considerare cererea Ucrainei de a antrena piloții de avioane de vânătoare. Ce spune Macron

Franța ia în considerare cererea Ucrainei de pregătire a piloților de avioane de vânătoare, potrivit unui consilier al ministrului francez al apărării, Sebastien Lecornu.

Miniștrii apărării francez și ucrainean urmează să discute cererea în timpul unei convorbiri telefonice în această săptămână, a declarat luni consilierul pentru Politico.

Aceasta urmează după ce Kievul a reînnoit săptămâna trecută cererile de avioane de luptă, după ce aliații săi europeni au fost de acord să furnizeze tancuri de luptă.

Într-un interviu acordat vineri cotidianului francez Le Figaro, ministrul ucrainean al apărării, Oleksii Reznikov, a cerut Parisului să ajute la antrenarea piloților săi pe avioane franceze.

După ce și-a asigurat tancuri Leopard 2 și Abrams din Germania și SUA, Ucraina a reînnoit apelurile pentru a obține rachete cu rază lungă de acțiune și avioane de luptă occidentale, în special F-16 americane, în timp ce atât Rusia, cât și Ucraina se pregătesc pentru ofensive mai mari în primăvară. Astfel de armament se află de mult timp pe lista de dorințe a Ucrainei, dar a fost considerat interzis de aliații occidentali.

În ultimele zile, mai mulți oficiali europeni și americani au indicat că ușa nu mai era închisă în ceea ce privește trimiterea de avioane de luptă în Ucraina.

În ianuarie, ministrul olandez al afacerilor externe, Wopke Hoekstra, a declarat că Amsterdamul va examina o cerere de avioane de luptă F-16 cu „o minte deschisă”, adăugând că nu există „niciun tabu” în ceea ce privește sprijinul militar.

Săptămâna trecută, adjunctul consilierului pe probleme de securitate națională de la Casa Albă, Jon Finer, a declarat că SUA vor discuta „foarte atent” cu Kievul și aliații ideea de a oferi avioane de luptă Ucrainei.

„Nu am exclus sau nu am exclus niciun sistem specific. Am încercat să ne adaptăm asistența la faza de luptă în care se află ucrainenii”, a declarat Finer la MSNBC.