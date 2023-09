Piața imobiliară din România, în stare de șoc. E greu să mai înțelegi ce se întâmplă cu prețul la apartamente în București, Cluj, Brașov și altele

Piața imobiliară din România continuă să fie o himeră pentru cei mai mulți analiști și experți în domeniu. Pe de o parte s-a diminuat semnificativ numărul tranzacțiilor, pe de alta au continuat să crească prețurile. Pe de o parte românii nu-și mai permit apartamente noi și optează pentru chirii, ca și acolo să explodeze valorile.

Luna august nu a făcut decât să marcheze noi scumpiri pe piața de imobiliare, în contextul în care te-ai fi așteptat ca oamenii să se axeze în principal de concedii și deplasări, mai puțin pe investiții fabuloase. Astfel s-a ajuns la o valoare medie la nivel național de 1.437 euro pe metru pătrat, deși există în continuare discrepanțe fabuloase de la o localitate la alta, conform datelor agregate de imobiliare.ro.

Nicăieri nu cresc prețurile ca la Brașov

Cele mai mari creșteri de preț pentru apartamente și case se întâlnesc în Brașov, orașul de la Poalele Tâmpei fiind apoi urmat de Cluj Napoca și Constanța. În București, cu foarte mici excepții, prețurile au stagnat, iar Capitala se află în prezent pe poziția a patra între orașele țării la prețuri. Pe de altă parte, în continuare, doar în Cluj – Napoca avem prețuri de peste 2000 de euro pe metru pătrat.

„Chiar dacă, în continuare, numărul tranzacțiilor este mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, am înregistrat în vara acestui an cea mai bună perioadă a ultimelor 18 luni în ceea ce privește nivelul cererii. Acest lucru se reflectă și în evoluția prețurilor. Pe de altă parte, prețurile apartamentelor au avut un ritm de creștere inferior nivelului inflației și evoluției veniturilor, ceea ce, în fapt, arată o mai mare putere de cumpărare pe piața rezidențială astăzi, față de acum un an de zile”, afirmă Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Brașov, într-o singură lună, prețurile au crescut cu 2,2% până la 1.625 euro/metru pătrat, cel mai semnificativ avans de la o lună la alta. Față de finalul verii trecute, valorile de achiziție sunt mai mari în medie cu 4%. În mod ciudat, apartamentele vechi, de dinainte de 2000, au crescut cu aproape 3% într-o lună.

În Cluj, apartamentele s-au apreciat cu 1,4% luna trecută până la 2.452 de euro, mai mult decât în oricare altă parte din România. Aici, apartamentele noi s-au scumpit mai mult, 2,3% într-o lună și 2,6% într-un an. În Constanța, al treilea oraș din top, saltul a fost de 1,3% într-o lună până la o medie de 1.546 euro/mp. La căutare mai mare sunt locuințele vechi. În Iași plătești 1.390 de euro/mp (+1%), în Timișoara vorbim de 1.575 euro (+1%), iar în Capitală, 1508 euro, cu 1,6% mai puțin față de acum un an.