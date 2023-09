Pasionat de box și fotbal, avea să devină unul dintre cei mai mari actori al lumii. Jean-Paul Belmondo a fost iubit și în România VIDEO

Jean-Paul Belmondo s-a născut pe 9 aprilie 1933 în Neuilly-sur-Seine, un oraș mic situat în apropiere de Paris, iar în ani avea să devină unui dintre cei mai mari actori ai planetei.

În copilărie, interesul principal al lui Jean-Paul a fost sportul, în special boxul și fotbalul, și mai puțin școala.

La un moment dat, tânărul Jean-Paul a urmat o școală privată de teatru, unde a început să interpreteze roluri mici în comedii.

După aceea, a servit în armată în Algeria și, la întoarcerea sa din serviciul militar, și-a continuat studiile de actorie. S-a înscris la Conservatorul de Artă Dramatică, unde a petrecut trei ani studiind și dezvoltându-și abilitățile actoricești.

Începuturile lui Jean-Paul Belmondo, unul dintre cei mai iubiți actori din lume

Cariera de actor a lui Jean-Paul Belmondo a debutat în 1953, când a apărut în două spectacole la Theatre de L’Atelier din Paris. Ulterior, a plecat într-un turneu în provincie, însoțit de Annie Girardot și Guy Bedos.

Prima sa apariție în lumea cinematografiei a avut loc în 1956, când a jucat în comedia Be Beautiful But Shut Up, alături de tânărul Alain Delon.

Cu toate acestea, primul său rol principal a fost în filmul Les Copains du dimanche, din 1958. Un an mai târziu, l-a interpretat pe D’Artagnan în producția televizată franceză Cei trei muschetari.

Punctul culminant al carierei sale a fost filmul Breathless, din 1960, care a cunoscut un succes colosal în Franța și l-a propulsat pe Belmondo în calitate de reprezentant al mișcării Noul Val, chiar dacă el însuși afirma: „Nu știu ce înseamnă acest Nou Val”.

După acest film, a urmat o serie de roluri în filme celebre, precum Cu sufletul la gură, regizat de Jean-Luc Godard, Ciociara, regizat de Vittorio De Sica, Cartouche, Denunțătorul, O maimuță în iarnă, Omul din Rio, Week-end la Zuydcoote, Arde Parisul?, Creierul, Borsalino, Mirii anului II, Spărgătorii, Un surâs, o palmă, un sărut, Animalul, Polițist sau delincvent, Măscăriciul și Asul așilor, pentru a enumera doar câteva dintre ele.

„A fi actor, cred eu, înseamnă să poţi interpreta personaje absolut diferite, să poţi exploata o sumedenie de situaţii, de tot felul. Este o meserie pe care mulţi tind s-o considere, mai ales în cinema, drept o meserie de amator permiţând recrutarea talentelor pe stradă. Cred că cei atraşi astfel pot realiza cel mult un rol, dar nici asta nu e sigur. Oricum, îl vor reuşi doar dacă personajul din film are contingenţe cu ceea ce fac ei în viaţă. Meseria de actor presupune să fii comic atunci când situaţia e comică, să fii dramatic atunci când situaţia e dramatică. Ceea ce, foarte adesea, publicul nu prea vede. Când un actor joacă firesc, se spune: Aşa e el întotdeauna, iar oamenii îşi închipuie că aşa eşti şi în viaţă. Or, există o transpunere în rol şi aici intervine meseria, la asta ne slujeşte ea. Trebuie să rămâi întotdeauna lucid. Mai ales să rămâi lucid. Nu trebuie să te laşi furat de rol, trebuie să-ţi ţii bine, mai bine ca oricând, capul pe umeri, să priveşti în jur, să te controlezi tot timpul”, declara Jean-Paul Belmondo în anul 1966, în cadrul unui interviu.

S-a simțit inspirat de Alain Delon

Inspirat de succesul pe care Alain Delon îl avusese ca producător al propriilor sale filme, Jean-Paul Belmondo a înființat compania propria sa de producție, numită Cerito Films.

În anul 1987, Belmondo s-a întors la teatru după o absență de 26 de ani. „Am făcut teatru timp de zece ani înainte de a intra în lumea filmului, și în fiecare an aveam planuri să mă întorc”, spunea actorul.

Pe 4 decembrie 1952, Jean-Paul Belmondo s-a căsătorit cu Élodie Constantin, cu care a avut trei copii, Patricia, care din nefericire a pierit într-un incendiu, Florence și Paul.

Cu toate acestea, cei doi soți s-au despărțit în 1966, iar marele actor a avut apoi relații cu Ursula Andress, Laura Antonelli, și Barbara Gandolfi.

În 1989, când Belmondo avea deja 50 de ani, a întâlnit-o pe dansatoarea Natty Tardivel, care avea atunci 24 de ani. Cei doi au locuit împreună timp de mai bine de un deceniu înainte de a se căsători, în 2002.



Un an mai târziu, Natty a adus pe lume cel de-al patrulea copil al lui Belmondo, pe Stella Eva Angelina. Cu toate acestea, cuplul a divorțat în 2008.

Jean-Paul Belmondo a încetat din viață pe 6 septembrie 2021, la vârsta de 88 de ani, în locuința sa din Paris, după o perioadă de suferință.

Guvernul francez a organizat o ceremonie impresionantă în memoria lui în fața Hôtel des Invalides, la care a participat și președintele Emmanuel Macron.

Ceremonia religioasă de înmormântare a avut loc pe 10 septembrie la Biserica Saint-Germain-des-Prés, în prezența familiei.

Rămășițele lui Belmondo au fost apoi incinerate la crematoriul Cimitirului Père Lachaise, iar cenușa a fost depusă în același mormânt în care se aflau osemintele tatălui său, sculptorul Paul Belmondo, la Cimitirul Montparnasse.