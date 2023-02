OMS, avertisment despe un nou pericol cu care se confruntă ucrainenii

La doar câteva zile de la împlinirea unui an de la invazia Rusiei în Ucraina, la 24 februarie, se estimează că unul din patru ucraineni ar putea suferi de probleme de sănătate mintală din cauza conflictului actual.

Organizația Mondială a Sănătății a declarat că acest lucru înseamnă că aproximativ 10 milioane de persoane se vor confrunta probabil cu depresie, anxietate, tulburare de stres post-traumatic, tulburare bipolară sau schizofrenie.

Guvernul ucrainean a declarat că peste 60% dintre soldații săi suferă de tulburări de stres post-traumatic și că aproximativ jumătate din populație are nevoie de ajutor psihologic pentru a face față războiului.

Conflictul în curs de desfășurare a exercitat o presiune suplimentară asupra sistemului de sănătate mintală ucrainean, deja tensionat, perturbând serviciile de sănătate mintală și de sprijin psihosocial atât de necesare.

În orașul Liov, a fost deschis un departament de psihiatrie la Spitalul Clinic Municipal Comunal de Urgență la scurt timp după începerea războiului. Din aprilie anul trecut, peste o mie de persoane cu traume legate de conflict au fost tratate acolo.

‘Dacă m-ați fi întrebat acum șase luni, nu v-aș fi spus nimic, pentru că încă învățam. Și nu am făcut-o de unii singuri, ci am întins mâna și am mers la spitalele militare NATO’, a declarat psihiatrul Oleg Berezyuk.