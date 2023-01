Obișnuiești să sari peste mese? Te expui la un pericol uriaș, arată ultimele cercetări

Într-o agitație permanentă de zi cu zi, cu siguranță mai sari peste mese, uneori poate chiar într-un mod involuntar. Cu toate acestea, un nou studiu arată că lipsa unei dintre cele trei mese standard zilnice, ar putea avea un impact puternic asupra organismului tău.

Într-un studiu efectuat pe 24.011 adulți din SUA de peste 40 de ani, doar o masă pe zi a fost legată de un risc mai mare de mortalitate în general. Săritul peste micul dejun a fost asociat cu un risc mai mare de a muri din cauza unei boli cardiovasculare (BCV), în timp ce săritul peste prânz sau cină a fost asociat cu un risc mai mare de mortalitate de orice cauză, inclusiv cu o creștere a riscului de BCV.

A existat chiar o problemă pentru cei care au mâncat toate cele trei mese, dar le-au avut prea aproape una de cealaltă. S-a demonstrat că luarea a două mese adiacente în interval de 4,5 ore una de cealaltă este, de asemenea, legată de un risc crescut de deces din toate cauzele.

În timp ce studiul pare să complice mesajele care sugerează că postul intermitent ar putea fi bun pentru tine, datele evidențiază importanța opririlor regulate de realimentare pentru organism.

„Cercetarea noastră a arătat că persoanele care mănâncă o singură masă pe zi au mai multe șanse de a muri decât cele care au luat mai multe mese zilnice. Pe baza acestor constatări, vă recomandăm să consumați cel puțin două sau trei mese răspândite pe parcursul zilei”, spune epidemiologul Yangbo Sun de la Universitatea din Tennessee.

Aproximativ 30% dintre participanții la studiu au avut în mod regulat mai puțin de trei mese pe zi. Potrivit datelor, cei care erau mai tineri, bărbați, negri non-hispanici, cu o educație mai scăzută și un venit familial mai mic, aveau mai multe șanse să sară peste mese.

Saltul peste masă a fost, de asemenea, mai răspândit în rândul celor care au fumat mai mult, au băut mai mult alcool, au avut mai multă nesiguranță alimentară, care au mâncat alimente mai puțin hrănitoare, au avut mai multe gustări și au consumat mai puțină energie în general.

De ce nu este bine să sari peste mese

Acest studiu nu este suficient de cuprinzător pentru a determina dacă omiterea mesei cauzează într-adevăr decese timpurii, doar că există o asociație demnă de cercetare ulterioară. Este posibil ca și alți factori să fie implicați, care afectează atât obiceiurile alimentare, cât și riscul de mortalitate.

Acestea fiind spuse, echipa de cercetare și-a ajustat concluziile pentru a ține seama de variațiile a numeroși factori de dietă și stil de viață, inclusiv fumatul, consumul de alcool, nivelurile de activitate fizică, aportul de energie, calitatea dietei și insecuritatea alimentară și legătura a fost încă acolo.

„Descoperirile noastre se bazează pe observații extrase din date publice și nu implică cauzalitate. Cu toate acestea, ceea ce am observat are sens metabolic”, spune epidemiologul Wei Bao de la Universitatea din Iowa.

Acel „simț metabolic” se referă la modul în care săritul peste mesele stabilite la anumite intervale duce, de obicei, la consumarea a mai multă energie deodată. Acest lucru poate provoca dezechilibre în modul în care corpul nostru reglează glucoza și poate provoca deteriorarea sistemului metabolic.

Statisticile recente sugerează că aproximativ 59% dintre bărbați și aproximativ 63% dintre femeile din SUA au trei mese potrivite pe zi. Aceasta este o mare parte a populației care se poate expune riscului, ratând micul dejun, prânzul și cina.

Desigur, există tot felul de motive pentru acest lucru: orele de lucru, presiunile de timp, sărăcia, diete diferite și abordări ale postului, dar echipa din spatele studiului speră că acesta încurajează o analiză suplimentară a importanței alimentației regulate. Cercetarea a fost publicată în Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.