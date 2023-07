„Oamenii îmi spuneau păpușa Chucky”. Povestea unei tinere care și-a reconfigurat viața după un accident. A ajuns să își vândă pozele pe internet

O femeie care a suferit răni devastatoare după un accident de mașină a povestit cum faptul că a devenit model OnlyFans a ajutat-o să își refacă viața.

Katiana Kay avea doar 15 ani când a zburat prin geamul mașinii prietenei sale, suferind o fractură de bazin, lacerații corporale și răni la cap.

A fost apoi supusă la o hărțuire crudă din cauza cicatricilor sale și, în cele din urmă, a abandonat liceul când mama ei a fost diagnosticată cu cancer la sân, pancreas și tiroidă, la scurt timp după accident.

Dar acum, la 20 de ani, Katiana și-a recăpătat încrederea și fericirea, spre bucuria mamei sale. „Mă simțeam atât de confuză cu privire la viață după accident”, își amintește Katiana.

„Am fost în recuperare timp de câteva luni, dar continui să am dureri până în prezent în partea inferioară a spatelui, la șold, la gât și la maxilar. Încă nu am mobilitate completă în mâini din cauza modului în care mi-au fost sfâșiate încheieturile.”

„Dintre cei care eram în mașină, eu am fost rănită cel mai rău – șoferul, care era un prieten de-al meu, avea doar câteva vânătăi pe umăr.

Explicându-și decizia de a părăsi școala, ea a adăugat:

„Înainte de accident, am vrut să devin cercetător în neuroștiințe, dar am avut o perioadă foarte grea la școală și am fost agresată foarte mult din cauza cicatricilor mele.

Oamenii îmi puneau porecle, cum ar fi Chucky, comparându-mă cu personajul din film. În același timp, mama mea se lupta cu cancerul, așa că mă simțeam într-un punct foarte jos în viața mea. Așa că am ajuns să renunț la școală și să stau acasă”.