O turistă care a văzut 40 de țări de una singură dezvăluie 3 trucuri. Cum se poate călători gratis în vacanță, din experiența ei

Claire Sturzaker, o turistă care a văzut 40 de țări este cunoscută de către urmăritorii săi de pe Instagram ca „Tales of a Backpacker”. Aceasta a reușit că călătorească în 40 de state cu bani foarte puțini, permițându-i nu doar să vadă lumea, ci să-i inspire și pe alți astfel de nomazi să îi calce pe urme.

Relația de dragoste a lui Claire cu călătoriile a început la o vârstă fragedă, când a făcut prima ei călătorie singură la o fermă din Wisconsin, la vârsta de 19 ani. Aici a experimentat fiorul de a explora o nouă țară, de a lucra la o fermă și, remarcabil, fiind plătită pentru asta.

„Nu lucrasem niciodată la o fermă până acum. Eram foarte încântată de ideea de a călări niște cai în această țară minunată și de a câștiga bani în timp ce o fac. Deci, în teorie, a fost practic o călătorie gratuită. Am câștigat destui bani și mi-a plăcut foarte mult”, a spus ea.

Două decenii mai târziu, Claire încăt traversează lumea în lung și-n lat și găsește modalități creative de a economisi bani pe parcurs. Ea este o dovadă a ideii că, cu determinare și puțină ingeniozitate, oricine poate explora lumea cu un buget redus.

Una dintre strategiile lui Claire pentru reducerea costurilor în timpul călătoriilor ei este participarea la programe de schimb de muncă. Aceste programe îi permit să schimbe câteva ore de muncă în fiecare zi pentru cazare și, uneori, includ chiar și avantaje suplimentare, cum ar fi mâncare gratuită, lecții de limbă și tururi.

Claire a întreprins programe de schimb de muncă în diferite țări, inclusiv SUA, Marea Britanie, Mexic și Peru. Ea a lucrat ca scriitoare pentru un blog de călătorie și ca recepționer la pensiuni, permițându-i să se cufunde în cultura locală și să economisească bani pe cazare.

„Am stat în Mexico City câteva luni pentru că mi-a plăcut atât de mult. Am primit oaspeții, le-am arătat unde sunt lucrurile, am curățat bucătăriile și am schimbat paturile”, a spus Claire. Ea a subliniat că aceste programe nu numai că oferă cazare gratuită, dar îi lasă și timp suficient pentru a-și explora destinația.

Pentru cei care preferă puțin mai multă intimitate și independență, Claire recomandă house-sitting și pet-sitting. Ea a încercat personal îngrijirea animalelor de companie și a considerat că este o modalitate fantastică de a-și asigura cazarea gratuită, deși vine cu responsabilitatea de a avea grijă de animalul de companie.

Recent, Claire s-a alăturat Trusted Housesitters, o comunitate care pune în legătură proprietarii de case cu călătorii care sunt dispuși să lucreze în schimbul cazării. Îngrijirea animalelor de companie i-a permis lui Claire să se bucure de confortul de acasă în timp ce călătorește, de la gătirea unor cine delicioase până la primirea oaspeților și pur și simplu să se relaxeze pe canapea. Este un lux pe care îl experimentează rar când stă în pensiuni.

Ceea ce o diferențiază pe Claire de mulți călători este credința ei în beneficiile reciproce ale schimbului de muncă și îngrijirii animalelor de companie. Ea subliniază că nu este o „cerșetoare” care caută milă. În schimb, ea vede aceste aranjamente ca pe schimburi corecte, în care ambele părți beneficiază.

„Nu cer bani de la oameni care nu își permit, dar mă simt ca atunci când fie lucrezi pentru cazare gratuită, fie cineva este în vacanță, așa că poți să stai în casă și să ai grijă de animalul lui, este un schimb corect”, a mai adăugat aceasta.

Dincolo de abordarea ei inteligentă a cazărilor, Claire pledează și pentru explorarea gratuită a destinațiilor. Ea încurajează călătorii să caute tururi gratuite, muzee și experiențe locale. Claire crede că interacțiunile semnificative cu oamenii și cufundarea în cultura locală oferă adesea mai multă valoare decât cazarea în hoteluri elegante sau masa la restaurante scumpe.

Îi face plăcere să urmărească oamenii și să cunoască localnicii, subliniind că aceste călătorii pot fi o experiență uimitoare fără a-și goli conturile bancare. În ochii ei, adevărata esență a călătoriei constă în conectarea cu oamenii și îmbrățișarea culturii locurilor pe care le vizitează.

Călătoria lui Claire Sturzaker de la o aventură gratuită la o fermă în 40 de țări este o dovadă a puterii inventivității și a credinței că aceste călătorii pot fi accesibile oricui, indiferent de bugetul său. Povestea ei servește drept inspirație pentru călătorii cu buget redus din întreaga lume, demonstrând că, cu mentalitatea potrivită și dorința de a explora opțiuni neconvenționale, lumea este a ta de descoperit. Aventurile lui Claire continuă și cine știe câte țări va mai vizita ea în escapadele ei de-a lungul întregului mapamond, arată Insider.