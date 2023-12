O nouă fabrică în România, anunțată oficial. Investiția chinezească de milioane vine cu angajări masive

Cea mai nouă fabrică ce urmează să se deschidă în România vine de la Haida, un producător chinezesc de anvelope auto. În acest scop, a fost deja înființată o companie locală pentru a reprezenta interesele gigantului asiatic la nivel autohton.

Primul anunț pe marginea acestui subiect a venit pe 26 octombrie 2024. La acea vreme, Jiangyin Haida Rubber & Plastic Co., Ltd. a anunțat că intenționează să înființeze o companie nepot cu capital integral în România. Între timp, Compania a fost deja înregistrată sub numele de „HAIDA RUBBER & PLASTIC ROMANIA SRL” (Haida România), cu adresa în strada Feleacu, București, conform Economedia.ro.

Citește și: EURO 7, cea mai nouă lovitură de la Uniunea Europeană pentru constructorii auto, dar și pentru șoferi. Ce s-a schimbat la norma de poluare

Investiția de milioane a chinezilor într-o nouă fabrică din România

Firma românească proaspăt înființată s-a bucurat deja de o infuzie de capital din China, bucurându-se la momentul redactării acestui material de un capital social de 700.000 de dolari.

„După înființare, Haida România s-a angajat în principal în producția de produse din cauciuc și plastic”, arată anunțul de înființare. Reprezentantul legal al companiei mamă în România va fi Liang Jizhu.

La bază, sediul central al Haida este în Jiangyin City, Wuxi City, provincia Jiangsu. Principalele sale domenii de activitate implică realizarea de componente cheie din cauciuc și plastic. În același timp, este un furnizor de servicii de etanșare și soluții de sisteme de amortizare a vibrațiilor.

Ctește și: Avertismentul pentru toți șoferii din România de la CNAIR, așa știi că a venit iarna. Ce trebuie să faci cu mașina

Ce s-a schimbat în piața globală de anvelope

Conform datelor obținute de Tyre World Network de la jucător din industrie, în 2024, piața internă și externă a anvelopelor a făcut o treabă foarte bună în a-și reveni. În plus, performanța întreprinderilor continuă se îmbunătățească, nivelul de eficiență în producție. Cererea este de asemenea la nivel puternic, domeniul în ansamblu reprezentând o oportunitate de investiții.

Motivul pentru care Haida a decis să-și deschidă un centrul de producție în România are legătură cu cererea amplă în raport cu domeniul de pe piața europeană de automobile. Ca referință, gigantul chinez speră să se dezvolte mai mult pe piața europeană și să extindă masiv nivelul vânzărilor actuale prin facilitarea proximității serviciilor pentru clienții europeni.