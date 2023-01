După aproape un an de lupte intense pentru apărarea teritoriului, Ucraina ar putea face un pas important împotriva rușilor. Statele Unite par dispuse să ajute Kievul pentru lansarea de ofensive în Peninsula Crimeea (anexată de președintele rus Vladimir Putin în 2014), scrie presa de peste ocean.

SUA ar putea ajuta Ucraina să atace Peninsula Crimeea

Potrivit The New York Times, Administraţia Biden începe să-şi flexibilizeze poziţia avută până acum în războiul din Ucraina şi ia în considerare argumentul Kievului că are nevoie de arme mai puternice pentru Crimeea, peninsulă anexată de Rusia în 2014 şi unde se află aproximativ 70.000 de soldaţi ruşi, plus baze militare importante ale Moscovei.

SUA au susţinut tot timpul că peninsula Crimeea (anexată ilegal de Kremlin în 2014) aparține Ucrainei. Cu toate acestea, Casa Albă a menţinut o linie intransigentă de la invazia rusă din februarie 2022, refuzând să furnizeze Kievului armele de care are nevoie pentru a ataca peninsula. Se știe că Rusia o folosește ca bază pentru a lansa lovituri devastatoare. Acum, însă, Administrația Biden pare că se „înmoaie”.

Mișcarea poate duce la escaladarea războiului

În urma discuţiilor cu oficiali ucraineni, americanii încep, în cele din urmă, să admită că armata Kievului trebuie să dispună de puterea necesară ca să atace „sanctuarul” lui Putin, chiar dacă o astfel de mişcare ar creşte riscul de escaladare a războiului.

Schimbarea poziţiei s-a produs pe măsură ce Statele Unite au început să fie convinse că, dacă armata ucraineană arată Moscovei că îi poate ameninţa controlul asupra Crimeei, asta ar consolida poziţia Kievului în orice negocieri viitoare. În plus, temerile că Rusia ar putea riposta nuclear s-au diminuat, susțin experţii americani, deşi aceştia avertizează că riscul rămâne valabil.

Noua atitudine despre Crimeea arată cât de departe a ajuns Administraţia Biden faţă de începutul războiului, când erau reticentă chiar şi în a recunoaşte public faptul că SUA furnizau rachete antiaeriene Stinger în Ucraina.

În prezent, scrie cotidianul NYT, Washington ia în considerare una dintre cele mai îndrăzneţe mişcări ale sale de până acum, ajutând Ucraina să atace peninsula pe care Putin o consideră parte integrantă a încercării sale de a restabili gloria de altădată a Rusiei.

De ce arme are nevoie Kievul

Ucrainenii ar putea ataca Strâmtoarea Crimeea cu sisteme de rachete HIMARS și vehicule de luptă Bradley, pentru reobţinerea controlului asupra punţii terestre ce funcţionează ca rută de aprovizionare critică pentru trupele ruse şi care leagă Crimeea de Rusia prin oraşele Melitopol şi Mariupol (ocupate de ruşi). Dar Joe Biden nu este încă pregătit să ofere sistemele de rachete cu rază lungă de acţiune de care Kievul are nevoie, mai scriu jurnaliștii americani.