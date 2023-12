O cunoscută prezentatoare TV a vorbit despre divorțul răsunător de un fotbalist celebru: ”A jurat în fața mea și a copiilor”

Ea este o cunoscută prezentatoare TV, iar el unul dintre cei mai importanți fotbaliști care au jucat în Serie A. Cei doi au divvorțat după un mariaj de 17 ani, iar acum vedeta a dat cărțile pe față despre cum s-a încheiat relația cu fostul soț și ce a făcut acesta.

La un an și jumătate de la divorț, cunoscuta prezentatoare TV a făcut dezvăluiri, într-o emisiune de televiziune, despre relația cu fostul fotbalist și motivul despărțirii lor. În vara lui 2022, cei doi au pus punct căsniciei după 17 ani, din cauza infidelității bărbatului.

Este vorba despre frumoasa Ilari Blasi (42 de ani) și Francesco Totti (47 de ani). ”Întoarcerea lui Ilary Blasi, adevărul ei. După furtuna mediatică și o lungă tăcere, primul ei interviu televizat, în exclusivitate, la Verissimo”, anunța televiziunea italiană.

Francesco Totti a apărut în februarie 2022 lângă actuala iubită, Noemi Bocchi, la partida AS Roma – Genoa 0-0. Fosta sa soție a mărturisit că atunci când a fost confruntat cu fotografiile, fostul fotbalist a negat că ar fi vorba despre o relație extraconjugală. Pentru a se convinge, Ilary Blasi și-a urmărit soțul într-o zi.

„A jurat în fața mea și a copiilor că povestea cu el și Noemi Bocchi a fost inventată. Am vrut să văd cu ochii mei, am vrut să am dovada, pentru că Francesco n-ar fi recunoscut niciodată. În după-amiaza zilei de 2 iulie, mi-a spus că iese să mănânce în oraș. Am aflat unde locuiește ea, am ajuns și mașina lui era parcată acolo. I-am făcut o poză, dar am tăcut din gură. Investigația s-a oprit aici, Francesco știa că eu aflasem despre relația lui.

El n-a recunoscut și i-am spus: ‘Destul! Știu totul!’. Într-un final, a recunoscut, dar a spus că nu e o relație serioasă. Nu mi-a venit să cred că bărbatul care a fost lângă mine timp de 20 de ani, care mi-a spus întotdeauna că mă iubește, care jura că nu poate trăi fără mine, a putut să facă așa ceva. M-am simțit o proastă, am simțit dezamăgire, dezgust și furie„, a mărturisit Ilary Blasi, citată de Foot Mercato.