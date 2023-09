Noroc la bani, ghinion în viață. Un milionar ieșean a murit la doar 51 de ani după ce a câștigat 3,8 milioane de euro la LOTO 6/49

Milionarul de la Loto, Mihai Cazacu, afaceristul din Tg. Frumos, devenit celebru după ce în 2008 a câștigat fabuloasa sumă de 3,8 milioane de euro, a încetat, miercuri, din viață, la Constanța, la vârsta de 51 de ani. Bărbatul pierduse toți banii câștigați la Loto și a fost condamnat și la închisoare după ce a săvârșit mai multe infracțiuni.

El a avut probleme cu Poliţia în anul 2013 după ce a fost prins băut la volan şi nu a vrut să sufle în aparatul etilotest. În cele din urmă, bărbatul a recunoscut că a consumat băuturi alcoolice.

Cazacu a fost depistat cu o alcoolemie de 2,65 mg/l alcool pur în sânge. Conform specialiştilor, cazurile din literatură de specialitate arată că organismul uman cedează de la o alcoolemie de 2,5 mg/l alcool pur în sânge, iar individul poate intra în comă sau chiar deceda la o astfel de cantitate de alcool ingerată. Deși nu se putea ţine pe picioare, a găsit puterea de a se certa cu poliţiştii care l-au tras pe dreapta pentru un control de rutină, scrie bzi.ro.

„Nu, domnule, nu pot să fac test! Am probleme cu astmul, cu ceva. La spital merg, dar cu maşina mea. De unde ştiţi dumneavoastră că eu sunt într-o stare vădită de ebrietate? Şi dumneavoastră, dacă beţi mâine o bere, este posibil să emanaţi halena alcoolică, ca mine. Am consumat băuturi alcoolice. O jumătate de pahar de bere. Am să îmi sun avocatul”, a declarat Mihai Cazacu la acel moment.