Noi zile libere de la stat în 2024 pe lângă sărbătorile legale, oficiale. Anunțul de la Guvern pentru milioane de români

Românii sunt cei mai privilegiați din Europa, dacă iei în calcul zilele de concediu legal combinate cu sărbătorile naționale și cele creștinești care s-au transformat în zile nelucrătoare. Partea bună este că, în 2024, pentru majoritatea românilor aflați în câmpul muncii, vor fi introduse noi zile libere.

Dacă îți place să-ți faci planuri în avans pentru anul viitor, merită să ai în vedere că zilele de 16 august și 17 decembrie 2024 vor fi declarate de Guvern drept zile libere nelucrătoare pentru bugetarii de la toate nivelurile, personalul instituțiilor și autorităților publice, dar nu numai. Explicația are legătură cu faptul că respectivele zile pică într-o vineri și succed sărbători legale. Practic, se folosesc pentru a crea punte cu zilele libere de la stat pe care le au toți români angajați în câmpul muncii, rezultând în minivacanțe de patru zile.

Ce trebuie să știi despre zilele libere din 2024

Conform informațiilor obținute de Profit.ro, în 2024, bugetarii se vor bucura de două minivacanțe în plus față de anul acest, în conformitate cu un proiect de lege intrat în vigoare în 2019. Documentul legislativ de la acea vreme prevedea că Guvernul este obligat să stabilească până cel mai târziu la data de 15 ianuarie a fiecărui an toate zilele libere ce vor acordate în acel an, înainte sau după sărbătorile legale, astfel încât bugetarii să poată beneficia de o minivacanță. Proiectul pentru anul viitor se pare că este deja finalizat, rămâne doar să fie publicat.

În mod oficial, măsura legislativă de acum câțiva ani are ca scop facilitarea programărilor din industria ospitalieră. Decizia vine de la Guvern și se publică în Monitorul Oficial sub forma unui HG sau Hotărâre Guvernamentală.

Noi zile libere de la stat în 2024

”Pentru personalul instituțiilor și autorităților publice, zilele de 16 august și 27 decembrie 2024 se stabilesc ca zile libere”, prevede proiectul, care amintește că acestea se situează între zilele nelucrătoare de sărbătoare legală și perioadele de repaus săptămânal, conform legii.

Cel puțin în teorie, acele zile de muncă stabilite ca libere în acest fel ar trebui recuperate. Așa spune legea, instituțiile și autoritățile publice își vor prelungi corespunzător timpul de lucru până la data de 30 august 2024, respectiv 31 ianuarie 2025. În practică, nu prea sunt monitorizate aceste detalii. Ca de fiecare dată, zilele libere nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă din cauza caracterului procesului de producție sau specificului activității. Nu în ultimul rând, nu se aplică magistraților și celorlalte categorii de personal din instanțele judecătorești care au termen în 16 august, respectiv 27 decembrie.