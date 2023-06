Netflix lansează o nouă dramă de război: când vezi All The Light We Cannot See

Între toate trailerile pe care Netflix le-a distribuit în cadrul evenimentului Tudum, întâmplat recent, pentru producții ca One Piece sau 3 Body Problem, este posibil ca privitorul să fi ratat o altă lansare impresionantă, de data aceasta pentru o dramă de război care promite să fie ceea ce trebuie.

Vorbim, în acest caz, despre adaptarea romanului câștigător al premiului Pulitzer, scris de Anthony Doerr, All The Light We Cannot See. Netflix a distribuit un nou teaser pentru miniseria cu același nume care urmează să fie structurată în patru părți.

All The Light We Cannot See s-ar putea să te emoționeze

Dacă nu ai citit excelentul roman al lui Doerr, din 2014, află că acțiunea din All The Light We Cannot See este plasată în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și spune povestea lui Marie-Laure, o tânără franțuzoaică nevăzătoare, și pe a lui Werner, un tânăr neamț care este înrolat în mașina de război nazistă, la începutul conflictului.

Cei doi sunt conectați în permanență printr-o stație radio. Proza lirică a lui Doerr reprezintă un punct culminant, în sine, dar la fel putem spune și despre atenția romanului la detalii, cu o mare parte a narațiunii desfășurându-se în orașul Saint-Malo.

Pe lângă o distribuție absolut impresionantă care îi include pe Mark Ruffalo, precum și pe Aria Mia Loberti și Louis Hofmann ca protagoniști ai poveștii, All The Light We Cannot See pare să fie filmat excelent, astfel că partea fotografică a miniseriei nu dă șanse să dezamăgească privitorul.

Steven Knight, cunoscut, în mod deosebit, pentru Locke, Spencer și Peaky Blinders, s-a ocupat de scrierea adaptării, în timp ce producătorul Stranger Things Shawn Levy a regizat miniseria.

All The Light We Cannot See va fi difuzat pe Netflix începând cu data de 2 noiembrie. În concluzie, dacă ești genul de om care preferă să citească mai întâi cartea, află că ai suficient timp să faci asta până atunci.