Motivul pentru care o clădire din Turcia nu va mai fi demolată, deși e grav avariată de cutremurele din 6 februarie. O dronă a făcut descoperirea – FOTO

La 17 zile după cutremurul devastator din Turcia, o pisică a fost salvată dintr-un bloc grav avariat. Clădirea era pe lista celor care trebuie demolate, însă lucrările au fost oprite, după ce înăuntru au fost descoperite felinele. O dronă a survolat etajele superioare, așa reușind salvatorii să vadă că bietele animale sunt prizoniere în moloz.

Demolarea unei clădiri grav avariate de cutremurul din Turcia s-a transformat într-o operațiune de salvare, când mai multe pisici au fost zărite înăuntru. În cele din urmă, cu mari eforturi, echipajele de intervenție au reușit să recupereze două dintre ele cu macaraua. Operațiunea continuă, deoarece în clădire ar mai fi încă trei feline.

Bilanțul seismelor din Turcia și Siria a trecut de 49.000 de morți. Provincia Hatay, zona cea mai afectată, este distrusă în proporție de 75%, transmite Agenția de gestionare a dezastrelor AFAD. Din 6 februarie, s-au înregistrat peste 7.200 de replici, unele cu magnitudinea de peste 5 grade pe scara Richter. În total, numărul victimelor din cele două țări a ajuns la 49.370 de decese.

Trecuseră 129 de ore după ce un cutremur devastator a lovit Turcia, când Ali Çakas, un pompier din Mardin, a scos cinci supraviețuitori din epava unei clădiri prăbușite în districtul Nurdağı (Gaziantep). Dar brigada a salvat cu succes și două pisici. În timp ce una dintre ele a fost înapoiată proprietarului ei, Ali Çakas a decis că a doua felină, numită „Wreck”, se va întoarce cu el la Mardin. De atunci, fotografiile celor doi au luat cu asalt rețelele sociale. Simpaticul animal are chiar și propriul său cont de Instagram.

