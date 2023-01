Monica Macovei a pierdut procesul în cazul accidentului de la Constanţa. Decizia este definitivă

Judecătorii au respins contestația făcută în procesul intentat procurorului care o cercetează pe Monica Macovei, fost ministru al Justiției, în cazul accidentului din județul Constanța, unde un motociclist, pensionar MAI, a fost grav rănit. Decizia este definitivă. Victima a stat mai bine de două luni în spital.

Veste proastă pentru fostul ministru al Justiției, Monica Macovei. Contestația depusă de aceasta în cazul accidentului rutier din județul Constanța, în care a lovit grav un motociclist, a fost respinsă de judecători, decizia fiind definitivă.

Victima susține că Monica Macovei a intrat pe contrasens, dar fostul ministru al Justiției neagă acuzația, afirmând că motociclistul a pătruns pe sensul său de mers. Aceasta se întorcea de la Limanu, când, la un moment dat, la intrarea în localitatea Mangalia, într-o curbă, a pierdut controlul volanului, a intrat pe contrasens, unde a izbit violent un motociclist care circula regulamentar. În urma impactului, bărbatul s-a ales cu răni extrem de grave.

Pe numele lui Macovei s-a deschis un dosar de cercetare penală pentru săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală gravă. În acest context, decizia magistraților de astăzi arată că procurorul de caz și-a făcut datoria, iar solicitările și reclamațiile sale sunt nefondate. Prin urmare, apelul ei a fost respins ca fiind nefondat.

Cu alte cuvinte, procurorul de caz nu a făcut altceva decât să respecte prevederile codului penal, deoarece nu putea începe urmărirea penală decât dacă victima depunea o plângere prealabilă. Cel mai probabil, urmează să fie audiați fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, victima, dar și martorii implicați în accident.

În ziua accidentului, Macovei s-a apărat și a susținut că mergea liniștită pe banda ei, atunci când motociclistul a ricoșat în aripa stângă a mașinii sale.

„Mulțumesc tuturor celor care v-ați gândit la mine. Astăzi am fost parte a unui accident rutier. Încep să îmi revin din starea de șoc. Conducând de la 2 Mai spre Mangalia, pe banda mea și nu pe contrasens, un motociclist a intrat din plin in aripa stângă a mașinii, moment în care airbag-urile s-au declanșat, cauciucul din stânga față s-a spart. Nu am pierdut controlul mașinii nici o secundă.

Urmare a spargerii cauciucului din partea stânga față, mașina a mers încet spre stânga, oprindu-se într-un scuar mic, cu vegetație. Sper ca motociclistul sa își revină, de câteva ore încerc sa obțin informații despre starea lui”, a relatat aceasta pe rețelele sociale.