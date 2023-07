Misterul celor trei fetițe care au scăpat de Holocaust s-a aflat, după 84 de ani

Fotografia celor trei fete evreice care fug din Germania nazistă a devenit o imagine emblematică care apare în muzee, expoziții și publicații. Fotografia a fost realizată în gara Liverpool Street din Londra, dar timp de peste 80 de ani identitatea fetelor a rămas un mister. Până acum.

Inge nu-și amintește că fotografia a fost făcută și, timp de zeci de ani, nici măcar nu a știut de existența ei.

Fetița de cinci ani a fugit de acasă din Breslau, Germania, acum Wroclaw, în Polonia, împreună cu sora ei Ruth, în vârstă de 10 ani. Mama și sora lor mai mică au rămas în urmă și au fost ucise la Auschwitz.

Abia când a devenit pensionară, Inge și-a dat seama că ea și Ruth, care a murit în 2015, au fost imortalizate pentru totdeauna ca o emblemă a Holocaustului și a Kindertransportului, evacuarea în masă a copiilor evrei din Germania nazistă în 1939.

Ea a dat peste această fotografie în cartea Never Again (Niciodată din nou), scrisă de istoricul Martin Gilbert.

Fetița cu păpușa era de fapt Hanna Cohn, în vârstă de 10 ani, care a sosit în același tren cu fetele împreună cu fratele ei geamăn Hans, numit mai târziu Gerald, din Halle, Germania.

La fel ca Inge și Ruth, Hanna nu-și amintea că a fost făcută fotografia, deși își amintea călătoria și păpușa.

Inge a murit în 2018, dar a vorbit despre experiențele sale într-un interviu acordat Universității din Londra.

„Îmi amintesc că am trecut prin Olanda și doamne amabile ne dădeau chifle lipicioase și limonadă”, a spus ea. Am ajuns la stația Liverpool Street în acest tren din Harwich și sunt atât de conformistă încât scaunele erau tapițate, nu erau scaune din lemn și eram foarte îngrijorată că am putea fi din greșeală la clasa întâi. Știu că am ajuns într-o sală mare. Țineam în brațe o păpușă pe care am numit-o Evelyn”.