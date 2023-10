Mihai Stoica aruncă din nou vina pe Gigi Becali. „Vine omul și vă spune și voi nimic”. Cum s-a implicat patronul la meciul Petrolul – FCSB

Mihai Stoica îl critică din nou pe Gigi Becali în public, după meciul Petrolul – FCSB. Oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit că nu antrenorii au dictat schimbările, ci patronul, din fotoliul de acasă.

Mihai Stoica l-a criticat de mai multe ori pe Gigi Becali în public și a făcut un gest similar și după meciul Petrolul – FCSB 2-2, la postul de televiziune cu care are contract de „invitat permanent”. Roș-albaștrii au condus cu 2-0, dar au fost egalați la ultima fază a meciului, dintr-o lovitură de la 11 metri. Patronul a fost din nou cel care a dictat schimbările, iar președintele Consiliului de Administrație a declarată că nu înțelege de ce oamenii sunt în continuare mirați în momentul în care aud această informație. Chiar Gigi Becali a recunoscut și a spus că Damjan Djokovic și Cristian Ganea vor juca foarte rar.

„Toate deciziile sunt ale lui Gigi Becali. Văd că sunteţi miraţi încontinuu. Iese omul şi spune «Da, domnule, am făcut asta, asta şi asta». Ce e aşa mare…

Mihai Stoica a recunoscut că este dezamăgit că prestația unor jucători și a admis că este posibil ca Ștefan Târnovanu să-și piardă locul de titular și să fie înlocuit de Andrei Vlad, așa cum a ordonat patronul Gigi Becali.

„Mai bine de o oră am jucat excelent. Până la primul gol al Petrolului am avut nişte combinaţii excelente. Chiar nu se prevedea că nu vom câştiga. M-am bucurat pentru Djokovic. Se pare că am dezvoltat o vulnerabilitate pe care nu ştiam că o avem. Chiar să te dea înapoi un adversar, împotriva căruia aveai 2-0 şi care nu şi-a creat ocazii?!

Nu culpabilizez arbitrajul sub nicio formă. Este penalty şi cu asta basta. Noi ne-am bucurat o sutime de secundă, pentru că am crezut că va apăra Târnovanu. Mi-a explicat Bogdan Stelea, acolo este o zonă în care portarul este expus”, a mai spus Meme Stoica.