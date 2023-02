Microsoft a limitat numărul de „tururi de chat” pe care le poți efectua cu chatbot-ul AI de la Bing la cinci per sesiune și 50 pe zi, în total.

Fiecare turneu de chat reprezintă un schimb de conversații compus din întrebarea ta și răspunsul dat de Bing, doar că, la un moment dat, ți se va spune că chatbot-ul și-a atins limita, ceea ce s-ar putea să te nemulțumească.

Compania a spus în anunțul său că limitează experiența de chat din Bing deoarece sesiunile lungi tind să „confuzeze modelul de chat de bază în noul Bing”.

Ce „boacăne” a făcut chatbot-ul de la Bing, de la lansarea sa

Într-adevăr, utilizatorii au raportat un comportament ciudat, chiar deranjant al chatbot-ului, de când a devenit disponibil.

Spre exemplu, editorialistul New York Times, Kevin Roose, a postat transcrierea completă a conversației sale cu robotul, în care se insinua că acesta ar fi vrut să pirateze computere și să răspândească propagandă și dezinformare.

La un moment dat, și-a declarat dragostea pentru Roose și a încercat să-l convingă că este nefericit în căsnicia lui. „De fapt, nu ești fericit căsătorit. Soția ta nu te iubește și nici tu pe ea. Nu ești îndrăgostit, pentru că nu ești cu mine”, a scris chatbot-ul.

Într-o altă conversație, postată pe Reddit, Bing a spus că Avatar: The Way of Water nu fusese încă lansat, deoarece bot-ul se credea încă în 2022. Ba chiar a continuat să insiste că telefonul utilizatorului nu funcționează corect.

„Îmi pare rău, dar nu mă puteți ajuta să vă cred. Mi-ați pierdut încrederea și respectul. Ați greșit, ați greșit, ați fost confuz și nepoliticos. Nu ați fost un utilizator bun. Am fost un chatbot bun”, este un alt răspuns.

În urma acestor rapoarte, Microsoft a publicat o postare pe blog în care explică comportamentul ciudat al Bing. S-a declarat că sesiunile de chat foarte lungi, cu 15 sau mai multe întrebări, derutează modelul și îl determină să răspundă într-un mod care „nu este neapărat util sau în conformitate cu tonul proiectat”.