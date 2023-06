Fostul președinte rus Dmitri Medvedev a declarat miercuri că Moscova nu mai are nicio restricție „morală” în ceea ce privește distrugerea cablurilor de comunicații submarine ale inamicilor săi.

În septembrie anul trecut, explozii subacvatice au vizat gazoductele Nord Stream 1 și Nord Stream 2, recent construite, care au livrat gaze naturale rusești în Germania și în regiunea europeană prin Marea Baltică.

Rusia acuză și amenință occidentul

„Dacă pornim de la complicitatea dovedită a țărilor occidentale în subminarea Nord Stream, atunci nu mai avem nicio restricție, nici măcar morală, pentru a ne abține de la distrugerea cablurilor de comunicații ale dușmanilor noștri, așezate pe fundul oceanului”, a declarat Medvedev pe Telegram.

Moscova acuză Occidentul, în special SUA, că este direct implicat în explozii. Ea a cerut o anchetă internațională condusă de ONU privind probabilul sabotaj, dar cererea a fost respinsă, scrie presa internațională.

Rapoartele mass-media americane au sugerat că Washingtonul era la curent cu un complot ucrainean de a arunca în aer gazoductele, dar Kievul a negat orice implicare.

În ultimele luni, ziarele americane, printre care The Washington Post, The New York Times și The Wall Street Journal, au relatat că Agenția Centrală de Informații a SUA știa despre un complot ucrainean de a ataca gazoductele. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a negat că Ucraina le-a atacat.

Între timp, Andrey Ledenev, ministru-consilier la Ambasada Rusiei în SUA, a pus miercuri sub semnul întrebării raționamentul din spatele refuzului Occidentului de a lansa o „investigație internațională transparentă și obiectivă” privind exploziile de la Nord Stream și a declarat că rolul SUA în acest incident ar trebui, de asemenea, „clarificat”.