Medicul Gheorghe Burnei scapă de acuzaţiile de vătămare corporală din culpă. Care este motivul

Doctorul ortoped Gheorghe Burnei a scăpat de acuzaţiile de vătămare corporală din culpă, după ce procurorii au clasat speţa, ca urmare a prescrierii faptelor. Dar mama uneia dintre pacientele medicului român a reacţionat dur la aflarea veştii, criticând modul în care justiția a instrumentat dosarul. Femeia amenință că va merge la CEDO.

Dosarul deschis de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București împotriva dr. Gheorghe Burnei, unul dintre cei mai cunoscuți medici români, pentru vătămare corporală a fost clasat din cauza prescripției. Prima intervenție a celebrului ortoped, care a avut drept consecință vătămarea corporală a unei fetițe de un an, a avut loc în 1998.

Anunţul despre clasarea dosarului în care Gheorghe Burnei era cercetat pentru vătămare corporală din culpă a fost făcut de către casajurnalistului.ro. Mama uneia dintre pacientele mutilate de medicul ortoped a reacţionat dur la auzul veştii. Aceasta îi critică pe procurori, pe care îi acuză că au minţit-o şi pe care îi întreabă de ce au tărăgănat dosarul,

„Domnii procurori, eu când am fost la dumneavoastră la Parchet, nu aţi pomenit nimic de clasarea cazului Amirei. De ce oare Domnul procuror Borjog Eduard, aveaţi prima expertiză a Amirei gata din 2017, ce aţi făcut până în anul 2023? E vina mea că aţi prescris nenorocirile făcute pe un copil nevinovat şi că aţi aşteptat să treacă încă cinici ani, minţindu-mă că prima expertiză se va anula pentru că îi dădea Amirei dreptate şi o încadra la VATAMARE CORPORALA, adica se ducea javra la puşcărie? Apoi mi-aţi spus abia anul trecut că anularea se datorează faptului că doctorul Ulici a contribuit la opinia de specialitate în cadrul expertizei şi că fiind în relaţii de duşmănie cu Burnei nu trebuia să se pronunte. Apoi m-aţi minţit că se va dispune o nouă expertiză, care de fapt nu s-a mai dispus. Aţi mai aşteptat un pic, expre, ca să clasaţi cazul Amirei. Amira a fost vătămată corporal în formă continuată până în anul 2014. Nu o mai băgaţi pe aia cu prima operaţie, pentru că toate operaţiile au fost doar SCHILODIRI! Nici ultima din 2014 nu a fost favorabilă, pentru că javra aia pe care aţi scăpat-o de puşcărie, nu a fost în stare să repare nici măcar fractura pe care tot el i-a produs-o atunci când i-a pus fixatorul, NU A FOST IN STARE SA O FACA CORECT. ÎMI ESTE RUŞINE CĂ AM AVUT ATÂTA ÎNCREDERE ÎN ACEASTĂ JUSTIŢIE CORUPTĂ! Vă doresc multă sănătate şi Dumnezeu să vă ajute, exact atât cât aţi fost de corect pentru cazul fetiţei mele!”, a relatat Emiliana Iliescu pe Facebook.