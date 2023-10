Mașina electrică românească de la Cluj, aproape de lansare. Cum se comportă în trafic, ce preț va avea

Mașina electrică românească de la Cluj este primul vehicul electric conceput și produs în România

Mașina electrică românească de la Cluj a reprezentat o provocare

Cea mai mare provocare pentru prototip au fost denivelările de pe anumite străzi ale orașului, în contextul în care mașina este foarte joasă, având un design de bolid sport. Cu toate acestea nu putem să spunem că avem de a face cu o mașină sport, cu accelerație „nervoasă”. În teste, a ajuns la 127 de kilometri la oră, iar cele două motoare din roți asigură echivalentul a 200 de cai putere, arată Adevărul.

Automobilul care nu are încă un nume a urcat fără probleme rampele de pe Calea Turzii, întorcând privirile multor participanți la trafic. Mașina are o lungime de 4,9 metri și o lățime de 2,1 metri, fiind realizată din fibră de carbon. Are o stabilitate excelentă în curbe.

Nu sunt probleme nici în ceea ce privește siguranța în trafic, automobilul fiind realizat pe șasiu de Audi A 8 ranforsat cu un sistem „roll cage bar” folosit la mașinile de curse.

Mașina are nu mai puțin de cinci ecrane: tableta centrală cunoscută de la Tesla model S – unde sunt monitorizați parametrii mașinii -, tableta care asigură partea de divertisment, două monitoare care transmit imagini de la camere retrovizoare și ecranul bordului din fața șoferului.

Citește și Noul rival Tesla vine direct din România: Mașina electrică ”Made in Cluj” arată ca în filmele SF

RAR a omologat mașina

„Este o mașină construită de la zero și ne-am lovit de foarte multe lucruri, având în vedere că vorbim despre o industrie care are peste 100 de ani vechime și care trebuie să se reinventeze. Într-un fel, facem și noi parte din acest proces de reinventare”, a susținut Voicu Oprean, fondatorul companiei din domeniul IT, Arobs și principalul investitor în proiect, în timp ce se afla la volanul mașinii în zona Iulius Mall din Cluj-Napoca, arată sursa citată.

RAR a omologat mașina, zilele trecute, și a eliberat numere de înmatriculare de teste. După o muncă de circa patru ani și o investiție de o jumătate de milion de euro, Voicu Oprean, care a înmatriculat prima Tesla de la noi din țară, și-a îndeplinit visul de a conduce o mașină electrică produsă la Cluj.

Una dintre cele mai mari probleme cu care s-a confruntat la RAR a fost lipsa cheii. „Până la urmă i-am convins, deoarece sunt din ce în ce mai multe mașini fără cheie pe piață. Dacă era să se respecte litera legii, probabil trebuia o mică cheiță și un lăcățel acolo”, a spus Oprean zâmbind.

Citește și Șeful Stellantis știe cât ar trebui să coste o mașină electrică: cum vrea să lupte cu Tesla

Când va putea fi cumpărată

La o mașină în anii 90, testarea dura câțiva ani, dar acum s-a redus foarte mult această perioadă. „Noi încercăm să accelerăm acest proces, mai ales că avem expertiză în zona de automotive”, a precizat CEO-ul Arobs.

Întrebat când s-ar putea achiziționa o astfel de mașină, el a avansat două variante: „Cea promovată de Elon Musk, care dă cel mai scurte termene ca să motiveze echipa și variantă mai realistă, care în cazul nostru ar fi de 1-2 ani”.

Oprean susține că planul este producerea unei serii limitate de 5-10 mașini, fază pentru care ar fi necesară o investiție de circa 5 milioane de euro. Până acum investiția s-a ridicat la 500.000 de euro. „Încercăm să găsim acele proiecte inovative de finanțare europeană la care să obținem finanțare și la care să contribuim și noi ca și consorțiu de firme”, spune CEO-ul, pentru sursa citată.

Proiectul este dezvoltat de start-up-ul Newcar4future S.R.L, care a colaborat cu entități precum Arobs, Universitatea Tehnică, Rombat, iar designul a fost realizat de Szabo Peter, cel care a proiectat prima mașină cu caroserie din lemn din România.

Mașina electrică românească de la Cluj, are mai multe plusuri

Oprean susține că mașina are câteva elemente inovative cu care echipa se mândrește. Unul dintre acestea este propulsia în roți. Mașina dezvoltă o putere echivalentă cu circa 200 de cai putere cu ajutorul a două motoare, produse în Croația, montate pe roțile din spate.

Viteza maximă atinsă în teste, de mașina construită din fibră de carbon, a fost de 127 km/h. Un alt element inovativ este înlocuirea oglinzilor retrovizoare cu camere video, care transmit imagini la un unghi de 180 de grade către două ecrane montate pe bord. „În momentul în care noi am pus aceste camere, un astfel de sistem nu era prezent nici măcar pe mașinile consacrate. Cred că una din primele mașini cu acest sistem era Audi, dacă țin bine minte, pe e-tron. Noi o aveam deja, dar că tehnologia continuă să avanseze, și trebuie să ținem pasul”, a precizat investitorul.

Închiderea/deschiderea mașinii se face electronic sau prin apropierea mâinii de senzorii din portiere. De asemenea, pe bord există un monitor unde este afișată diagnoza tuturor parametrilor mașinii.

„În primul rând, aș zice că ceea ce ne diferențiază pe noi este zona de inovare. Noi, la Arobs, suntem centru de dezvoltare pentru foarte multe firme de automotive. De foarte multe ori lucrăm pentru ei și capturăm o mică parte din această plus valoare. Eu cred că plus valoarea care noi o putem captura inovând și dezvoltând acest gen de proiecte este imensă”, a concluzionat Voicu Oprean. El a precizat că o mașină are circa 200 de procesoare, astfel că optimizarea funcționării acestora este o preocupare constantă a companiei.

Citește și Cât te costă o stație de încărcare pentru mașina electrică în România: cât este investiția, exemplu de calcul

Mașina electrică românească de la Cluj, autonomie de 300 de kilometri

Un alt element de inovare este bateria mașinii. „Partea de baterie, deși e perfectibilă, să zicem, a fost dezvoltată împreună cu Rombat, ei aveau un startup în care erau implicați și care iată că a contribuit în zona de baterii”, a precizat Oprean.

Mașina are o autonomie de circa 300 de kilometri, iar bateria se încarcă în 2-3 ore sau în 45 de minute la un sistem de încărcare rapid.

„La autonomie, la fel ca la orice mașină electrică, depinde mult cum o conduci, depinde cât ai piciorul de greu, cum se spune”, a mai precizat acesta. Oprean susține că partea de optimizare a bateriilor care este un proces continuu. „Există o evoluție constantă la baterii și încercăm să ținem și noi pasul cu aceste evoluții și vom vedea că această zonă de inovație va fi cea care va face diferența”, a conchis el pentru Adevărul.

Tesla a anunța în 2024 că modelul Y va avea o autonomie de circa 800 de kilometri.

Mașina electrică românească de la Cluj nu are un preț fixat încă

Una dintre tendințele de pe piața constructorilor de mașini electrice este de scădere a prețului. L-am întrebat pe Voicu Oprean în ce zonă de preț s-ar încadra mașina „made in Cluj”, dacă începem de la o Dacia Spring de 10.000 de euro (cu tichet rabla) și continuăm cu cel mai bine dotat model Y de la Tesla, care ajunge la 150.000 de euro.

„Acum trebuie să vedem dacă vorbim despre prețul de listă sau prețul promoțional. Vedem că și Dacia Spring a început cu 10.000 de euro și acum prețul s-a schimbat (ajunge până la 23.000 de euro fără rabla-nr). Cred că prețul e o consecință a ceea ce vom putea introduce noi în mașină și evident componenta de preț este în calculele noastre. Dar rămâne să vedem cum, cum vom reuși să ne acomodăm. N-am putea să vă dăm o variantă de preț, dar lucrăm evident la asta”, a precizat Oprean.

CEO-ul Arobs a susținut că un important factor ce va contribui la stabilirea prețului este locul unde mașina va fi fabricată. „Mașina s-a născut la Cluj, mă rog, designul a fost făcut la Mureș, și a fost asamblată și construită în mare parte în Cluj, dar evident că urmează să vedem și alte zone, să explorăm și alte zone. Până la urmă, după cum ați și spus, prețul contează, iar prețul de multe ori dictează și există regiuni ale țării care au anumite avantaje din punct de vedere al unor finanțări sau al construcției unor unități de producție”, a mai spus investitorul.