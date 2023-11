Mario Balotelli, implicat într-un accident grav de circulație. Atacantul italian abia se mai ținea pe picioare VIDEO

Mario Balotelli a fost implicat într-un accident rutier grav, în peninsulă, pe data de 24 noiembrie. Atacantul italian și-a făcut praf mașina, iar presa scrie că atunci când a coborât din autoturism abia se mai ținea pe picioare. Cum s-a produs accidentul.

Mario Balotelli este unul dintre cei mai controversați fotbaliștii italieni, cu mult talent dar cu o viață extraportivă dezordonață. Ajuns la 33 de ani, atacantul este legitimat la echipa turcă Adana Demirspor, după experiențe la formații ca Inter Milano, AC Milan, Manchester City, Liverpool sau Marseille.

Joi seară, Mario Balotelli a fost implicat într-un accident grav de circulație la Brescia, orașul său natal. El ar fi pierdut controlul mașinii, un Audi Q8, și s-ar fi izbit puternic într-un parapet, dar, deocamdată, nu au fost stabilite circumstanțele în care s-a petrecut accidentul. Într-o înregistrare video, postată pe reţelele sociale, poate fi văzută maşina complet distrusă, cu airbag-urile declanşate, în timp ce „Super Mario” este condus de medici la salvarea sosită la faţa locului.

Potrivit presei din peninsulă. atacantul italian abia se mai ținea pe picioare atunci când a coborât din mașină și, în plus, a refuzat să facă testul pentru stabilirea alcoolemiei după accident, iar polițiștii i-au luat permisul, notează Agerpres.

Mario Balotelli nu e la primul accident. La doar câteva zile după transferul la Manchester City, în 2010, el și-a avariat serios bolidul Audi R8, în drum spre baza de pregătire. Avea la el 5.000 de lire sterline, iar când a fost întrebat de oamenii legii despre proveniența banilor a replicat: „Sunt bogat”.

