Un căpitan din Premier League, atacat în plină stradă și amenințat cu moartea. S-a bătut cu șase persoane

Un nou act de huliganism în fotbal. Căpitan al unei echipe din Premier League s-a aflat în mijlocul unui conflict violent în plină stradă, la o zi după meciul pierdut de echipa sa în fața lui Manchester City. Acesta s-a bătut cu șase persoane și a fost amenințat cu moartea.

Poliția investighează un incident violent petrecut recent în centrul orașului Newcastle. Implicați au fost căpitanul unei echipe din Premier League, fratele său de 19 ani și un prieten. Aceștia au fost atacați în plină stradă și amenințați cu moartea.

Căpitanul lui Newcastle, Jamaal Lascelles, în vârstă de 29 de ani, fratele și prietenul său părăsiseră un club de noapte. La un moment dat, un bărbat l-ar fi lovit pe fratele fotbalistului cu cotul în gât într-un ”atac nejustificat”. Un martor susține că fundașul a intervenit pentru a-l apăra pe acesta. Astfel a fost și el atacat și a primit o lovitură în cap, potrivit Daily Mail.

Tot potrivit martorilor, unul dintre atacatori a încercat să-l lovească pe Jamaal Lascelles cu o sticlă de votcă, însă aceasta i-a trecut la câțiva milimetri de cap.

Căpitanul ”coțofenelor” a reușit să-l împingă pe unul dintre agresori la podea, dar fratele său a fost lovit în figură și sângera. Prietenul lor a fost și el lovit cu piciorul în cap și lăsat inconștient. În timpul conflictului, grupul ar fi amenințat că-l împușcă pe Lascelles.

Într-un videoclip publicat de tabloidului englez, Jamaal Lascelles poate fi văzut când îi cere unuia dinte răufăcători să se calmeze, dar e lovit cu pumnul în față și răspunde cu aceeași monedă.

Surse din cadrul anchetei susțin că vedeta lui Newcastle United a acționat în legitimă apărare pe tot parcursul incidentului și a încercat să-și protejeze fratele adolescent.

Police are investigating a city-centre brawl involving Newcastle captain Jamaal Lascelles in which it is claimed a gang of men ‘threatened to shoot’ the player and his brother.#NUFC | @CraigHope_DM pic.twitter.com/cvm2ER4osP

— NUFC HQ (@NUFC_HQ) August 28, 2023